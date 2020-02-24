Через негоду на Львівщині затримуються поїзди.

Унаслідок шквального вітру на території обслуговування Львівської залізниці на залізничну колію попадали дерева, а на лінії електромереж – зламані гілки. Негода також спричинила затримку кількох пасажирських поїздів. Про це повідомила Львівська залізниця.

Падіння дерев завадило роботі залізничної інфраструктури й обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів – Сапіжанка, Оброшино – Щирець, Любінь Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятів – Долина, Глибочок Великий – Озерна, Озерна – Зборів, – уточнили у Львівській залізниці.

Через негоду затрималися пасажирські поїзди № 49 Київ – Трускавець, № 602 Львів – Солотвино, № 81 Ужгород – Київ, № 29 Ужгород – Київ, № 141 Бахмут – Львів, а також кількох приміських поїздів.

За інформацією рятувальників, над ранок 24 лютого в селі Теляж Сокальського району вітер зламав дерево, яке, відтак, впало на проїжджу частину дороги. Рятувальники розрізали дерево та прибрали його з проїжджої частини. Три дерева через сильний вітер минулої ночі впало й у Львові. Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, дерева вже оперативно розкрижували, а вулиці розчистили для проїзду. Пошкоджень дахів будинків у місті за ніч не зафіксовано.

Тим часом на Тернопільщині через буревій на дороги в дев’ятьох районах упало 26 дерев, а зі школи в селі Литвинів Підгаєцького району частково зірвало шиферне покриття (80 листів шиферу на площі 120 м кв), – повідомив сайт 0352.ua. Вранці без електропостачання залишалося 148 населених пунктів області. Рятувальники попередили про подальше ускладнення погодних умов на території області.

На Івано-Франківщині також вирувала негода. Так, у селі Хом’яківка Тисменицького району дерево впало на дорогу просто перед рейсовим автобусом, який курсував за маршрутом «Нові Кривотули – Івано-Франківськ», і легковим автомобілем «Ніссан». Унаслідок падіння дерева пошкоджено бокове скло автобуса, травмовано пасажира автобуса 1958 року народження, – повідомили в Управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Чоловіка госпіталізували до Тисменицької ЦРЛ, де йому надали допомогу. Всього в автобусі перебувало 15 осіб, на щастя, більше ніхто з них не постраждав.

Як додали рятувальники, сьогодні до 9-ї ранку їм довелося 10 разів виїжджати для надання допомоги населенню через сильний вітер в Івано-Франківську, Галицькому, Калуському, Тисменицькому та Рогатинському районах. Розпилено гілки 10 дерев, прибрано уламки 2 покрівель.

В Івано-Франківську через сильний вітер упав мурал «Єдина Україна» на вулиці Мазепи. Панно створили 2014 року франківські художниці Оксана Парцей та Ірина Клицюк.

Фото: vikna.if.ua. Такий вигляд має колишній мурал сьогодні.

На площі 86 м кв. було зображено два ангели, які в руках тримають жовто-блакитний стяг над Україною. Ним вони наче єднають Схід і Захід України. Ангели також символізували могутню силу Божого захисту України, яка зображена на панно у вигляді різноманіття архітектурних пам’яток, – нагадує сайт «Вікна». Це була дебютна робота художниць, щоб намалювати панно, стіну спершу обклеїли пінопластом. Вочевидь, пінопласт був погано закріплений, саме його й зірвав вітер.

А таким був мурал раніше. Фото: vikna.if.ua