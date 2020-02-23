Під зимовим стовбуром місяця

Василь МАХНО


знимка: Anatoliy Babiychuk/Bildrecht

 

теракотове військо мовчазнѝх вояків

імператорські коні – якими які

в Піднебесній – вузли династій

пахнуть рисові стебла – туге зерно

гієрогліфа двері й прикрите вікно

їхніх хронік та їх напастей

 

і коли розумієш що варто строфу

записати в Лі Бо й прочитати в Ду Фу

й видно що на зимівлі пташиній

гієрогліфи смерті річок і пустель

імператор поки що малює гусей

на вологій паперу шиї –

 

чорна туш волохатіє з сажі рослин

в імператора десять дочок і син

сто дружин – двадцять сім наложниць

пів-імперії скосить заразна миш

і тонке повітря його зими

як папір для ножа і ножиць

 

зрозумілим стає навіть коню

щоб палити рис – потрібно вогню

що згорить пів-міста і пів-землі

а запечені в глину війська – а дим

ні дітей не залишать по собі – ні вдів

на тисячі років і сотні лі

 

і коли самотність знаходить папір

а слуги його покидають двір

і дружин і наложниць виводять з міста

і зими підгорілі олія й жирок

і дими огортають нещасних жінок

під зимовим стовбуром місяця

 

він відсуне убік вогку акварель

запитає у навстіж відкритих дверей

чи вірніше гукне і крикне

життєсмертна зима і спалений рис

обережно палацом пройдуть як рись

і до повного місяця зникнуть

 

 

23.02.2020

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