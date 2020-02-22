Берні Сандерс застеріг Росію від втручання у вибори в США.

Сандерс назвав Путіна «автократичним розбійник, котрий намагається зруйнувати демократію».

Ймовірний кандидат на посаду президента США від Демократичної партії, сенатор Берні Сандерс зажадав від Росії не втручатися в майбутні вибори глави американської держави. Водночас Сандерс, котрий вважається зараз лідером виборчих перегонів демократів, був змушений підтвердити повідомлення американських ЗМІ про те, що спецслужби США попередили його про наміри Кремля йому допомогти в боротьбі за номінацію.

Газета Washington Post в п'ятницю, 21 лютого, повідомила, що представники спецслужб США провели зі сенатором спеціальний брифінг на цю тему. 78-річний Сандерс підтвердив, що така розмова дійсно відбулася близько місяця тому, йому була надана інформація про нову кампанію, яка проводиться, за даними розвідки, російською владою. «Нам сказали, що Росія і, можливо, інші країни, збираються втрутитися в цю кампанії. Дивіться, ось наше послання Росії: тримайтеся подалі від американських виборів», – заявив Сандерс на зустрічі з журналістами в Каліфорнії.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до російського президента, сенатор зазначив: «На відміну від Дональда Трампа, я не вважаю Володимира Путіна хорошим другом. Він автократичний розбійник, який намагається зруйнувати демократію і викорінити інакомислення в Росії».

Сандерс висловив думку, що такими своїми діями Кремль намагається «розділити американців», а також «викликати хаос і ненависть в Америці». «На відміну від нинішнього президента, я твердо виступаю проти їхніх (росіян – Z), спроб (втручання – Z), а також спроб будь-якої інший іноземної держави, яка хоче втрутитися в наші вибори», – запевнив політик.