Голова МОЗ вирішила провести два тижні в санаторії з евакуйованими.

 

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила провести два тижні в одному приміщенні з евакуйованими у санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах, Полтавська область. У такий спосіб очільниця МОЗ прагне довести, що українська влада вжила всіх належних заходів при евакуації із Вуханя. 

 

 

Про це Скалецька повідомила на своїй сторінці у Facebook.

 

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюся, що моя присутність заспокоїть як тих, хто перебуває в Нових Санжарах, так і решту країни", – написала міністр.

 

Скалецька зазначила, що до евакуації готувалися ретельно; компетентні служби підготували безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.

 

"Ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія, дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", – написала вона.

 

Скалецька сподівається, що її персональна поведінка сприятиме "втихомиренню ситуації і примирення". Міністр також подякувала екіпажу літака, медикам і всій команді супроводу, котрі добровільно зголосилися взяти участь в евакуації і провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.

 

21.02.2020

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