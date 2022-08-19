Потяг Івано-Франківськ-Київ продовжили до Запоріжжя.

 

«Укрзалізниця» повідомила про подовження маршруту потяга №749/750 сполученням Івано-Франківськ – Київ до Запоріжжя. Така зміна маршруту сприятиме евакуації жителів Нікополя і Марганця Дніпропетровської області. 

 

«Зважаючи на підвищений попит пасажирів на виїзд до більш безпечних регіонів з Нікополя та Марганця, Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ – Київ до Запоріжжя», – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

 

Із Запоріжжя поїзд курсуватиме подовженим маршрутом з 1 вересня й відправлятиметься о 21:34. До Івано-Франківська через Київ він прибуватиме наступної доби о 22:42. У зворотному напрямку, з Івано-Франківська, вирушатиме з 3 вересня о 08:56 і прибуватиме до Запоріжжя наступної доби о 10:10.

 

Потяг додатково курсуватиме через Марганець, Нікополь, Апостолове, Кривий Ріг та інші міста. Квитки вже незабаром будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, у чатботі, на сайті та в касах.


 

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