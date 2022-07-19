У Львові збирають кров для поранених зі Сходу.

 

Перше медичне об'єднання Львова просить небайдужих здорових людей стати донорами крові для поранених людей зі Сходу, яких евакуювали до львівських лікарень. 

 

 

«Щодня до нас потрапляє велика кількість пацієнтів, більшості з яких потрібне переливання крові або її компонентів. Щотижня до наших медзакладів прибувають карети швидкої допомоги з евакуйованими пацієнтами зі сходу України. Серед них люди з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та ампутованими кінцівками», – йдеться у повідомленні Об'єднання.

 

Потрібні всі групи крові, а особливо (І) Rh+, (І) Rh- та (II) Rh-.

 

Прийти здати кров можна за адресою: вул. Миколайчука, 9. При собі потрібно мати паспорт.

 

Обов’язковий попередній запис за номером телефону: 066 018 09 19.

 

Важливе уточнення: Об'єднання приймає донорів вагою від 55 кг. 

 

Як правильно підготуватися до здачі крові, дивіться за посиланням: "Хто може бути донором крові і як готуватися до здачі крові". 

19.07.2022

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