Нідерланди тимчасово перевели посольство до Львова

Нідерланди тимчасово перемістили працівників свого посольства з Києва до Львова. Про це 20 лютого повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", з посиланям на Громадське нідерландське радіо та МЗС країни.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Нідерландів, дипломати перебралися до Львова через загрозу ескалації воєнного конфлікту з боку Росії. За минулий тиждень до Львова з Києва тимчасово перемістили працівників своїх посольств в Україні Великобританія, США, Австралія та Канада. Також про переїзд думають ізраїльтяни, однак остаточного рішення, як зазначив посол Ізраїлю у Києві Михайло Бродський, наразі нема.

Напередодні про таке ж рішення - тимчасово перевести частину своїх співробітників до Львова - оголосила НАТО. Водночас, інша частина офісу Північноатлантичного Альянсу, з міркувань безпеки, повернуться до Брюсселя.