До Львова доправили поранених з Бахмута і Слов'янська.

Організація «Лікарі без кордонів» проводить медичну евакуацію пацієнтів із міст, які перебувають під постійними обстрілами росії до безпечніших областей України. Спецпотягом зі сходу на захід країни транспортують пацієнтів з мінно-вибуховими та іншими травмами, де їм у безпеці надають усю необхідну медичну допомогу. Сьогодні до Львова зі Слов’янська і Бахмута доставили 48 людей.

«Сьогодні зі Слов’янська та Бахмута до Львова евакуювали 48 українців, які постраждали від бойових дій. Вони прибули спеціальним потягом для транспортування поранених. Дякуємо, «Лікарям без кордонів» та Укрзалізниці за організацію! Серед евакуйованих є люди на візках, пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Всі вони продовжать лікування у міських медичних закладах. Дякую всім, хто рятує українські життя!», - повідомив міський голова Андрій Садовий.

Серед тих, кого доправили до Львова спецпотягом, 27 людей мають травми, 17 пацієнтів потребували транспортування автомобілем швидкої допомоги. Серед прибулих пацієнтів 16 є на інвалідних візках. Є пацієнти з мінно-вибуховими та іншими видами травм, один пацієнт - з психіатричною травмою. Їх усіх госпіталізують до лікарень Першого ТМО міста Львова для надання фахової медичної допомоги.



