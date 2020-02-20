Велика Британія жорстко обмежить трудову міґрацію.

Це передбачено міґраційною реформою, запропонованою урядом.

Пріті Пател

Влада Великобританії має намір прикрити кордони для некваліфікованих робітників із зарубіжжя. Як повідомляє телерадіокомпанія ВВС, основна мета нової міґраційної реформи, ініційованої британським урядом, полягає в тому, аби до Об’єднаного Королівства на заробітки приїжджали лише «найрозумніші і найякісніші» іноземці.

Уряд Бориса Джонсона закликав вітчизняних бізнесменів готуватися до змін і позбуватися залежності від низькокваліфікованої іноземної робочої сили з низькими зарплатнями. «Нині – історичний момент для всієї країни. Ми скасовуємо режим вільного пересування, повертаємо контроль над нашими кордонами і виконуємо бажання людей, вводячи нову систему міґрації в Об’єднаному Королівстві, засновану на балах», – розповіла британська міністерка внутрішніх справ Пріті Пател (Priti Patel), репрезентуючи деталі обіцяної міґраційної реформи. При цьому вона підкреслила: «Такою є воля народу, який проголосував за Brexit і Консервативну партію».

Очікують, що нові правила будуть поширюватися і на громадян країн-членів Євроунії, і на інших іноземців, оскільки відтепер їх зрівняють у правах. Після імплементації реформи, щоб отримати можливість працювати у Великій Британії, здобувач має набрати 70 балів. Наприклад, маючи на руках запрошення на кваліфіковану роботу і розмовляючи по-англійськи, він отримає 50 балів. Ще 20 можна набрати, маючи ступінь PhD точних наук (якщо цей ступінь потрібен для роботи), подаючись на вакансію в сфері, яка відчуває брак робочих рук, або претендуючи на відносно конкурентну зарплату (£ 25,6 тис. за середнього рівня в країні – £ 27 тис. на рік).

Тим часом уряд хоче цілковито закрити кордони для некваліфікованих робітників. Також не зможуть потрапити до Великої Британії самозайняті працівники без конкретного робочого місця (на кшталт слюсарів і будівельників).

Передбачена й певна міґраційна лібералізація. Наприклад, буде скасовано досі чинний щорічний ліміт на кількість кваліфікованих фахівців, котрі в'їжджають до країни.