У Збаражі отруїлися курсанти військового коледжу.

У ДНЗ "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою", що в місті Збараж на Тернопіллі, – масове отруєння дітей. Попередній діагноз 25 хворих – харчова токсикоінфекція, - повідомили в ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Студенти коледжу почали звертатися до лікарів надвечір 18-го й упродовж ночі проти 19 лютого. Станом на 10:45 19 лютого по медичну допомогу звернулося 25 осіб, усі – неповнолітні. За словами начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, серед госпіталізованих – дівчата й хлопці віком від 15 до 18 років. Їх госпіталізували до інфекційного відділення Збаразької районної лікарні зі скаргами на погане самопочуття, діарею, підвищену температуру тіла та блювоту. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція.

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області, в коледжі працюють спеціалісти Збаразького районного управління Держпродспоживслужби. У санепідрозслідуванні беруть участь 2 лабораторії: фахівці Тернопільської державної регіональної лабораторії Держпродспоживслужби та ТОЛЦ відібрали змиви з кухонного інвентарю, обладнання, проби води, обстежили працівників харчоблоку. Також відібрали залишки готових страв, добову пробу та взірці інших продуктів харчування.

Спеціалісти перевіряють наявність швидкопсувних продуктів харчування в тумбочках дітей, які могли зберігати без належних умов, а також опитують їх про можливе вживання продуктів харчування, придбаних за межами закладу.

19 лютого відбулось екстрене засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації. В.о. директора ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Оксана Чайчук доповіла про епідеміологічне розслідування спалаху інфекційного захворювання. За її словами, відібрано матеріали для досліджень, фахівці встановлюють причини отруєння. Остаточні результати розслідування буде відомо до трьох діб.

Фото: oda.te.gov.ua

Як додали в ГУ Нацполіції в Тернопільській області, на місці події також працюють правоохоронці. Факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі ст. 325 ККУ – Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

За попередньою інформацією, того дня в їдальні коледжу обідали 153 студенти, вечеряли – 100. Потерпілі також стверджують, що не всі в день отруєння харчувалися там. Стан дітей не важкий.

Фото: zbarcollege.business.site

Загалом у цьому військовому коледжі навчається 280 дітей з різних областей України. Заклад є унікальним, адже, крім військової підготовки, учні здобувають там освіту за професіями, характерними для училищ.