Суд повернув державі землі заповідника на Тернопільщині.

Державі повернули ділянку площею майже 1 га вартістю понад 21 млн грн у природному заповіднику "Медобори". Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За позовом Тернопільської обласної прокуратури ухвалили та виконали рішення суду й повернули земельну ділянку площею майже 1 гектар у природному заповіднику "Медобори".

Прокурорам вдалося встановити, що відповідним наказом Головного управління Держгеокадастру було змінено цільове призначення ділянки землі природного заповідника "Медобори" на землі сільськогосподарського призначення й неправомірно передано Гримайлівській селищній раді.

"Відтак прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури звернулися з позовом до Господарського суду Тернопільської області", – додають у повідомленні.

Суд погодився з позицією прокуратури, скасував рішення органів влади і місцевого самоврядування й повернув земельну ділянку в користування заповідника.