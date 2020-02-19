НАТО закликало РФ вивести війська із Донбасу у відповідь на ескалацію при Золотому.

Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Донбасі, котрий відбувся у вівторок при Золотому, і трактує дії підтримуваних Росією бойовиків як підрив "мінських угод".

Про це йдеться у заяві речниці НАТО Оани Лунгеску, котру цитує аґенція "Укрінформ".

"Ми занепокоєні ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Сході України цього ранку. Це підриває "мінські домовленості" та зусилля до мирного врегулювання конфлікту", – йдеться у заяві.

Лунгеску наголосила, що НАТО повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми продовжуємо закликати Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів та докласти справжніх зусиль для імплементації Мінських угод", – наголосила речниця НАТО.

Як писав Z, вранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил побіля населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро отримали поранення й травми.

"Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", – поінформували в штабі Операції Об'єднаних сил.

Командування зазначило, що внаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат.

Вранці журналіст Юрій Бутусов повідомив, що приблизно о 5:00 розпочався наступ росіян зі застосуванням важкої артилерії та штурмової групи. "Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року", – оцінив він.

Згодом штаб ООС повідомив: станом на 10:15 вівторка бій у районі Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного закінчився. "Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", – поінформували у штабі.

"Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надають медична допомога", – додали в командуванні.

Президент України Володимир Зеленський заявив на брифінґу, що українська армія достатньо сильна для відбиття атак, однак він залишається прибічником пошуку миру.