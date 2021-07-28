Зеленський звільнив Хомчака з посади командувача Генштабу Збройних сил України.

 

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-полковника Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Натомість він призначив керувати ЗСУ Валерія Залужного, який донедавна очолював Оперативне командування "Північ".

 

Зеленський і Хомчак

 

"Це рішення Президента є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони України та в секторі безпеки. Володимир Зеленський вважає безумовним пріоритетом здатність керівників усіх рівнів на сто відсотків виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії", – прокоментували в Офісі президента.

 

Руслан Хомчак командував Збройними силами України із травня 2019 року. Неодноразово розповідали, що він мав конфлікт із міністром оборони Андрієм Тараном.

 

"Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками", – прокоментував відставку Хомчака Президент Зеленський.

 

Президент очікує, що на всіх рівнях у Збройних силах, Міністерстві оборони та в структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України.

 

"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання майже всіх завдань – від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їхнього забезпечення. Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні", – зазначив Зеленський.

 

Сам Руслан Хомчак прокоментував у Facebook: "Система має працювати незалежно від особистості. Сталися докорінні зрушення, які дозволять працювати без втручання “в ручному режимі”. Коли йшов на посаду, не тішив себе ілюзіями щодо складнощів. Чітко усвідомлював свої завдання і відповідальність та що потрібно зробити".

 

Новий головнокомандувач Збройних сил України Віталій Залужний раніше працював начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ і першим заступником командувача Об’єднаних сил, начальником штабу і першим заступником командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ. Був командиром 51-ї окремої механізованої бригади у 2009–2012 роках та 24-ї окремої механізованої бригади – у 2007–2009 роках.

 

“Совок” відпадає – хоче хтось цього чи ні. До нас приходять молоді люди, випускники військових академій. Дуже цікаво за ними спостерігати. Як людина, яка сиділа нещодавно за партою, потрапляє одразу на фронт. За рік вони стають командирами рот. Кожен, окрім техніки і ста осіб особового складу, отримує смугу, яку він з ними обороняє. Це зовсім інші люди. Не такі, як ми, коли були лейтенантами. Це нові паростки, які за п’ять років зовсім змінять армію. Майже всі добре знають іноземну мову, чудово працюють з гаджетами, начитані. Нові сержанти. Це не цапи-відбувайли, як, наприклад, у російській армії, а реальні помічники, які за певним функціоналом скоро підмінять офіцерів. Це теж зміни. Ми вже почали цей рух, і назад шляху немає. Повернутися до армії 2013-го нам просто не дасть навіть суспільство”. 

Віталій Залужний із інтерв'ю АрміяInform

 

Також Президент України звільнив Михайла Коваля з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Його місце зайняв Руслан Хомчак.

 

28.07.2021

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