З писка халяву

Юрко ТИМЧУК

Людська анатомія іноді закидає інтригуючі моменти, після яких думаєш не про те, чим говорили деякі персони, а яким чином воно в їхню голову залізло. А, можливо, варто проконсультуватися з Рідлі Скоттом. Огляд подій тижня в Україні.

 

Заміна тижня

 

 

Можливо, Володимир Зеленський – геніальний деміург, який створює власного Ґолема, аби власне в цю істоту кидали різні фекалії, які б пасувало шпурнути в іншому напрямку. Таким чином, творець залишається білим і пухнастим, а його креатура, запацькана нечистотами, може бути замінена іншою істотою. Потім процес можна повторити.

 

Ґолем, який втік від люстрації в Офіс Президента, страшив журналістів, писав фейкову заяву на звільнення і нашіптував у вухо гарантові щось цілком таємне, – отримав свою порцію, і замість Андрія Богдана виконувати роль громовідводу став Андрій Єрмак.

 

В історії з пересуванням Андріїв українською політичною шахівницею цікавим є все. Десь традиційно вигулькують мацаки Коломойського; десь згадується, що структура, яка в парламентсько-президентській республіці має слідкувати за чистотою килимка, яким ходить гарант Конституції, проте бере на себе повноваження віце-президента; десь роздумують про російський вплив, але про це пізніше.

 

Найдотепніша версія, яка курсує в інформаційному просторі, полягає в тому, що Андрій Богдан є греко-католиком, який образився на власну відсутність у кортежі власного ж таки шефа до Ватикану. З цього Андрій Йосипович зробив висновок – на Банкову ні ногою і хай тепер там мордуються без його досвіду.

 

Андрій Борисович (той, який Єрмак) мусить переконати Володимира Олександровича у цілковитій правильності заміни. А потім прийде ще якийсь незамінний спеціаліст з доступом до вуха і образиться, що його не взяли на зустріч з далай-ламою.

 

 

Офтальмологія тижня

 

 

«Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну», – після такого зізнання Президента України щодо власних контактів з президентом РФ комусь варто було звернутися до мольфарів чи педіатра.

 

До просторікувань Володимира Зеленського в автомобільному салоні вже майже звикли, але коли ти говориш з електромобілем за посередництвом відеокамери і купи асистентів – то одне, а коли спілкуєшся на чотирьох колесах з шефом ІА «Інтерфакс-Україна» – то трохи інше, і ніякі суфлери не допоможуть.

 

У підсумку до громадян України частково дійшло, що розвідку наш Президент бачив тільки в кіно і вона йому не сподобалася, «контакт очі в очі» Зеленському зайшов, а з «прозорим розумінням» посполитим пояснять десь незабаром.


 

«Кроки» тижня

 

 

Мюнхенська безпекова зустріч була б дуже гарним заходом на предмет поговорити, якби відбувалася деінде, але не в столиці Баварії.

 

Мабуть, вітер з Шварцвальду заносить в Мюнхен дурнувату містику з часів Вільгельма Гауфа з його «Холодним серцем», місцями розумним Петером Мунком і Скляною людиною. Двісті років після Гауфа якісь потвори на кшталт створених німецьким класиком, паралельно з адекватним і місцями дотепним виступом Володимира Зеленського на цьому заході, оприлюднили папір під назвою «12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні».

 

Серед авторів цієї рекомендації, ясна річ, фігурували росіяни, а це означає, що на неї можна було б не звертати уваги. Проте у вітчизняному Міністерстві закордонних справ об неї зашпорталися і мусіли реагувати:

«Документ «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» був підготовлений неурядовою організацією Euro-Atlantic Security Leadership Group. Це приватна ініціатива групи політиків та експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та безпекової ситуації в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави».

Так сказала речниця МЗС Катерина Зеленко і зазначила, що тези, які містяться в цьому документі, не відповідають офіційній позиції України.

 

Однак відреагували, і ще якийсь час «кроки» будуть нагадувати українцям про самоідентифікацію з урахуванням інтересів держав-сусідів та іншу дипломатичну макамбру.

 

 

Претензії тижня

 

 

Історія з таємничим вояжем Президента України в султанат Оман має шанси бути довгою, як казки Шахерезади. Можливо, Зеленський дійсно хотів побувати на Сході інкогніто, як Гарун ар-Рашид, але його візирі не мали належної колодки на своїх вербальних апаратах.

 

Внаслідок розголосу і традиційного маленького скандалу почали шукати відповідь на питання cui prodest? Росіяни від рейваху мали профіт, бо знову виставляли українське керівництво у ролі паяців, оточення президента отримувало дуже каламутну воду, де можна зловити якусь скумбрію.

 

Поки що для переведення стрілок знайшли програму «Схеми» (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканала "UA:Перший"), яку Офіс Президента звинуватив у неправдивій інформації щодо зустрічі Зеленського в Омані з російським секретарем ради безпеки Патрушевим.

«Офіс Президента України чекає від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень. Також вважаємо своїм обов'язком звернути увагу суспільного мовника, телеканалу "UA:Перший", на поширення в його ефірі інформації, що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю», – ідеться в заяві ОПУ.

Про закручування гайок засобам масової інформації вже говорилося давно, а тепер Банкова (якщо напружиться) має шанс навернути різьбу в потрібному їй напрямку. Треба тільки переконати суд, що Патрушев в Омані був, але не з Зеленським. Або навпаки. Згаданий Єрмак мав би цю місію виконати, а Богдан в процесі вставлятиме свої п’ять копійок.


 

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