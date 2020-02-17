Міноборони обіцяє зберегти вітання "Слава Україні!".

 

Міністерство оборони України запевняє, що втрата чинності законом про стройовий статут Збройних Сил України не скасує військового вітання "Слава Україні!" – армійське відомство планує закріпити його підзаконним актом.

 

 

"У відповідному наказі Міністерства оборони України будуть збережені визначені на теперішній час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме вітання: "Слава Україні!" та відповіді на нього: "Героям слава!", – запевнили в Міноборони.

 

Армійське відомство роз’яснює, що у зв’язку з ухваленням Верховною Радою закону про втрату чинності законом про стройовий статут повноваження визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців законодавчо закріплено саме за Міністерством оборони.

 

Відтак, Міноборони видасть наказ, у котрому визначить:

стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та зі зброєю;

строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;

місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;

обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їхнього стройового навчання.

 

Раніше оглядачі висловили побоювання, що Верховна Рада, ухваливши закон, скасувала вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" в армії.

 

Урочистий армійський клич законодавчо затвердила Верховна Рада VIII скликання.

 

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