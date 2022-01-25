Резніков заспокоює: Росія не створила жодного ударного угрупування.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє про те, що наразі загрози російського второгнення в Україну немає: росіяни не створили ще жодного ударного угрупування.

Про це Резніков заявив на брифінґу у вівторок, повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи варто збирати тривожні валізи на тлі новин про загрозу вторгнення, міністр сказав: "Ні, не варто. Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум тримайте в себе необхідні речі, якщо ваше дитя, малеча, десь впаде і синців наб’є... Купіть йому йоду. Не більше того", – сказав міністр.

Він закликав зберігати спокій, зазначивши, що в Україні вже вісім років іде війна. Він вважає, що Збройні Сили України здатні захистити громадян держави.

Напередодні Олексій Резніков заявив, що, порівняно із весною, Росія не стала загрозливішою.

"Факти, які ми спостерігаємо за даними нашої розвідки та країн-партнерів, приблизно подібні до тієї ж ситуації, що була навесні минулого року перед Великоднем. Не створено жодного ударного угрупування Збройними силами РФ, що свідчило б про те, що завтра вони підуть у наступ", – сказав він у етері ICTV.

Міністр наголосив, наразі існують ризиковані сценарії нападу РФ на Україну, проте вони можливі з точки зору ймовірності у майбутньому.

"Станом на сьогодні такої демонстрації, такої загрози не існує. Тому не варто панікувати", – закликав він.