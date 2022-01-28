Резніков попередив Німеччину, що вимоги РФ завершаться відбудовою Берлінського муру.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що геополітичні захцянки Росії не обмежаться ані Україною, ані країнами Балтії та Польщею – Москва жадатиме реконструювати НДР і відбудувати Берлінський мур.

Про це Резніков заявив під час свого виступу у Верховній Раді у п'ятницю.

"Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російської агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки. І це не перебільшення. Адже матеріальна основа для НДР вже існує. Це не тільки "Північний потік – 2", це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами", – заявив міністр.

"Ми попереджали західних партнерів, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС. Ми попереджали, що буде атака на Країни Балтії, – і вона сталася, що після цього буде ескалація, якщо не буде відповіді – і ескалація проти Польщі сталася (Резніков має на увазі провокації з міґрантами, – Z). І таке неможливо було уявити рік тому", – звернув увагу український міністр.

На думку Резнікова, "відновлення Німецької Демократичної Республіки – це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені", на доважок до демонтажу НАТО у 14 країнах.

"Має бути практично частина [відповіді на російську політику], щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну", – наголосив Резніков.

Коментуючи ескалацію з боку Росії, Резніков заявив, що ступінь загроз зріс незначно.

"Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо, – це ситуація у Білорусі. Що кардинально відрізняється? Це інтенсивність гібридних заходів, в першу чергу інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію", – зауважив Резніков.

Зі слів міністра, на початку грудня Росія сконцентрувала в поясі, близькому до України, близько 110 тисяч вояків. Наразі контингент збільшився до 130 тисяч. "Отже, кількість тоді і зараз співмірна. Не співмірна реакція", – констатував Резніков.

При тім міністр запевнив, що Україна має достатньо сил для спротиву російському контингенту.

"Відзначу, що Росія стягнула на 300 танків більше ніж на весні, але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових, – це і "Стугна", і "Корсар", і "Джавелін", і NLAW, на порядок більше ніж кількість потенційних мішеней. Точну цифру отриманого як допомоги я озвучувати не можу, але можу стверджувати, що вона оптимістичніша ніж те, що лунало в засобах масової інформації", – заінтригував Резніков.

Міністр також повідомив про те, що Україна спостерігає за входженням великих російських десантних кораблів до Середземного моря. "Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти є у них на борту. І ще краще про це знає Авіаносна група Військово-Морського флоту Сполучених Штатів Америки", – натякнув Резніков.

Голова Міноборони додав, що Україна не вбачає загроз і з боку Білорусі.

"На сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз. Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом наразі вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, і представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні", – звернув увагу він.

Підсумовуючи виступ, міністр оборони заявив, що військовики прораховують усі можливі сценарії, "в тому числі найгірші". "Коли вони дають якусь оцінку щодо термінів можливої ескалації з боку Росії, озвучується один з можливих, але не обов'язкових сценаріїв", – пояснив він.

При тім Резніков натякнув, що країни Заходу, вірогідно, мають власний інтерес, коли реагують на російські погрози.

"Зараз наш головний посил – тримаємо стрій, тримаємо спокій, адже можна припустити, що деякі рішення і заяви партнерів продиктовані внутрішнім порядком денним", – зазначив міністр.

Резніков запевнив, що Збройні Сили України повністю готові до відсічі ворогу. "Це бачать наші партнери, це бачить наш ворог, і це знижує імовірність негативних сценаріїв... Той, хто хоче нападати і отримати перемогу в нападі, – отримає поразку, той, хто вміє захищатися, – стає непереможним. Україна і українська армія непереможні", – підсумував він.