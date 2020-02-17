У Галичині пішла на спад захворюваність на грип і ГРВІ.



За останній тиждень кількість людей, які захворілим на грип і ГРВІ на Тернопіллі, знизилася порівняно з попереднім тижнем на 11,2%. Про це повідомили в ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України».

Фото: dniprograd.org

Серед тих, хто захворів, 62% (3642 осіб) – це діти до 18 років, з них 61,3% (2233 особи) – школярі. Порівняно з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей знизився на 13,3%, серед дітей шкільного віку – на 10%.

Загальна захворюваність в області на грип і ГРВІ за останні 7 днів становила 563,2 випадка на 100 тисяч населення, що на 7,3% вище за середній багаторічний рівень захворюваності.

На 12 адміністративних територіях області (Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Кременецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Шумський райони, м. Тернопіль) показник захворюваності на грип і ГРВІ вищий за середній багаторічний рівень захворюваності, у трьох районах (Бережанський, Зборівський, Лановецький) – вищий за високий. Найвищий – у Зборівському (на 38,3%) і Бережанському (на 53,2%) районах.

На Івано-Франківщині за останній тиждень також зафіксували зниження рівнів захворюваності на грип і ГРВІ. Так, протягом тижня захворіло 10520 осіб (7326, або 69,6% – це діти до 17 років). Інтенсивний показник – 765,2 на 100 тис. населення. Порівняно з попереднім тижнем він загалом знизився на 4,2%, проте є вищим за середній багаторічний показник на 18,9%. Водночас серед дітей спостерігають зниження на 9,2%, а серед дорослих – ріст на 9,5%. Нагадаємо, в Івано-Франківську до 20 лютого продовжили карантин у школах, що, вочевидь, позитивно позначилося на кількості хворих школярів.

Рівень захворюваності на ГРВІ, вищий за середньообласні показники, реєстрували в м. Івано-Франківську (987,8 на 100 тис. населення), Коломийському (884,6), Городенківському – 1557,7, Тисменицькому (1002,6), Тлумацькому (2239,2) районах.

У Львові, за даними Львівського міського відділу ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України», впродовж минулого тижня захворіло 3843 осіб, з них захворілих дітей – 50,3%. Інтенсивний показник захворюваності – 499,7 на 100 тисяч населення при епідемічному порозі 615,1521, тобто захворюваність у місті не перевищує епідемічного порогу. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зниження захворюваності на 5,2%.

Зазначимо, у Львові в 9 школах до 19 лютого буде призупинено навчання через хвороби учнів. Усі інші решта навчальні заклади міста сьогодні відновили навчальний процес після тимчасового призупинення.

За інформацією управління освіти ЛМР, мали вийти 14 лютого на навчання, але надіслали подання на продовження призупинення навчання до 19 лютого включно такі школи № 20, 32, 37, 38, 51, Львівська лінгвістична гімназія, Львівська українська гуманітарна гімназія, ПШ «Школа радості» та гімназія «Престиж».