Зеленський допускає спільний контроль за кордоном із представниками ОРДЛО.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції запропонував новий підхід до відведення сил на Донбасі — цілими секторами.

"Хочу розповісти про ініціативу української сторони щодо розведення за так званим секторальним принципом. Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєні війська та військова техніка", — розповів Зеленський, згідно з повідомленням ОП.

Він пообіцяв, що невдовзі українська сторона перекаже зміст цієї ініціативи учасникам "нормандського формату" детально.

Зеленський запевнив учасників конференції, що Україна продовжує "послідовно та неухильно дотримуватися мирного, дипломатичного шляху врегулювання".

Президент додав, що він підтримує тезу про "прямий діалог" із населенням Донбасу, але додав — "не з тими, хто є невизнаним з точки зору міжнародного права".

Зеленський повідомив, що українська влада ініціювала громадську діалогову платформу "Мир Донбасу", значну роль в котрій планується відвести внутрішньо переміщеним особам. "Вони мають бути залучені до консультацій на "мінському" майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України", — пропонує Зеленський.

Президент підтвердив бажання провести в жовтні місцеві вибори одночасно на всій території України вкупі з окупованим Донбасом. "Але зробити це без елементарних безпекових і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, є неможливим для нас... Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною та всім світом, легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо відбудуться не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю над нашим кордоном", — додав Зеленський.

Щодо кордону, то Україна погоджується на спільний контроль кордону із представниками ОРДЛО як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі.

Про це Зеленський сказав під час ланчу в Мюнхені, організованого фондом Віктора Пінчука та Пінчуковою організацією "Ялтинська європейська стратегія".

"Там будуть українці, представники окупованих територій та ОБСЄ", — сказав він.

Зеленський підтвердив, що Україна виходить із пропозицією проводити розведення за новим принципом, — згідно з його уявленням, це дозволить звільнити від військової техніки сектори Донбасу, але для виборів важливо також мати контроль за кордоном, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не будемо проводити вибори без контролю за кордоном", — додав Зеленський.