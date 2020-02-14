Дві компанії Коломойського виготовлятимуть зброю на Прикарпатті.


На території ПАТ «НПК-Галичина» у місті Дрогобич Львівської області та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» у Надвірній Івано-Франківської області відкрилися два ТОВ, основним видом діяльності яких є «виробництво зброї та боєприпасів». Серед кінцевих бенефеціарів обох – Коломойський. Про це повідомляє видання «Лица».

 

 

Як зазначає аналітична платформа YouControl, ТОВ «Таргет-М» (код 43477833) та ТОВ «Рокіт-М» (код 43476164) зареєстровані 29 січня цього року. Згідно з даними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Таргет-М» зареєстроване у Дрогобичі за адресою: вул. Бориславська, 82 (Львівська область). За цією ж адресою зареєстроване ПАТ «НПК-Галичина» Коломойського.

 

ТОВ «Рокіт-М» зареєстроване в Надвірній на вул. Майданській, 5 (Івано-Франківська область). За цією ж адресою зареєстроване ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», серед кінцевих бенефіціарів якого – Коломойський і Боголюбов.

 

90% обох компаній належить відповідному нафтопереробному заводу, 10% – «Грей Фокс Інтернешнл ЛЛС» з Делрей Біч штату Флорида США.

 

 

Кінцевими бенефіціарними власниками обох компаній зазначено таких осіб:

 

Боголюбов Геннадій Борисович, Україна (Київ),

 

Буйніс Олексій Володимирович, Україна (Київ),

 

Делі Світлана, Ізраїль (Нешер),

 

Кіперман Юрій Мусійович, Україна (смт Козин),

 

Коломойський Ігор Валерійович, Швейцарія (Женева),

 

Корф Мордехай Юда, США (Маямі Біч),

 

Кричевський Євген Маркович, Україна (Київ),

 

Лейбер Уріел Цві, США (Маямі Біч),

 

Палиця Захар Ігорович, Швейцарія (Женева),

 

Палиця Оксана Василівна, Швейцарія (Шен-Бужрі),

 

Потішман Дмитро, Ізраїль (Натанія).

 

За даними «Голосу Америки», американці Мордехай Корф та Уріель Цві Лейбер разом з українськими олігархами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим є співвідповідачами у справі за позовом державного «Приватбанку» в Канцлерському суді штату Делавер (США) за звинуваченням у відмиванні та привласненні 622,8 мільйона доларів США, які належали вкладникам «Приватбанку» в Україні.

 

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