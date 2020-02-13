"Укрпошта" не прийматиме посилок до Китаю через ефект коронавірусу.

"Укрпошта" тимчасово припинила відправляти усі види посилок до Китаю через вплив коронавірусу на поштову інфраструктуру – а конкретніше, брак авіарейсів.

Про це йдеться у повідомленні "Укрпошти".

Водночас національний поштовий оператор підтвердив, що продовжує приймати посилки із Китаю, й вони не загрожують здоров'ю клієнтів.

"Друзі, ми доставляємо імпортні поштові відправлення з Китаю до України. Немає жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені", – пояснили в "Укрпошті".



"Проте приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено. Знову ж таки, у зв’язку зі скороченням рейсів на невизначний термін", – повідомили в компанії.

"Укрпошта" зазначає, що всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки можуть бути змінені.