Укрпошта випустила марки з писанками Покуття та Гуцульщини. 

Укрпошта доповнила свою колекцію поштових марок з писанками різних регіонів України. До неї долучилися марки з писанками Покуття та Гуцульщини. Про це повідомили у акціонерному товаристві.

"Серед вже випущених минулого року поштових марок є зразки двох писанок — з Поділля (с. Яворівка, Піщанського р-ну, Вінницької області) та Опілля (Львівська область). А сьогодні ввели в обіг одразу дві стандартні поштові марки — "Івано-Франківська обл., с. Тростянець" (Покуття) номіналом "Н" та "Гуцульщина"номіналом "Т", - йдеться у повідомленні.

Дизайн марок та штемпеля створила Наталія Андрійченко, а художницею конверта "Перший день" виступила Наталія Кохаль. Зразки писанок для зображення на марках надав Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", у збірці якого зберігається 2300 експонатів.

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"Незвичайна магія писанок, яка передається в унікальних узорах та зберігається століттями, відображає духовність українського народу. Кожна лінія має свій сакральний зміст і глибокий сенс. Нині писанка займає центральне місце у пасхальній обрядовості", - додали в Укрпошті.

Придбати марки у відділеннях пошти чи онлайн у поштовому маркеті.