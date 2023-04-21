Укрпошта випустила марки з писанками Покуття та Гуцульщини. 

 

Укрпошта доповнила свою колекцію поштових марок з писанками різних регіонів України. До неї долучилися марки з писанками Покуття та Гуцульщини. Про це повідомили у акціонерному товаристві.

 

"Серед вже випущених минулого року поштових марок є зразки двох писанок — з Поділля (с. Яворівка, Піщанського р-ну, Вінницької області) та Опілля (Львівська область). А сьогодні ввели в обіг одразу дві стандартні поштові марки — "Івано-Франківська обл., с. Тростянець" (Покуття) номіналом "Н" та "Гуцульщина"номіналом "Т", - йдеться у повідомленні.

 

Дизайн марок та штемпеля створила Наталія Андрійченко, а художницею конверта "Перший день" виступила Наталія Кохаль. Зразки писанок для зображення на марках надав Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", у збірці якого зберігається 2300 експонатів.

"Незвичайна магія писанок, яка передається в унікальних узорах та зберігається століттями, відображає духовність українського народу. Кожна лінія має свій сакральний зміст і глибокий сенс. Нині писанка займає центральне місце у пасхальній обрядовості", - додали в Укрпошті.

 

Придбати марки у відділеннях пошти чи онлайн у поштовому маркеті.

21.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Макрон: ми не васали США
Максим МУЛЯР
Візит до Китаю якось неблаготворно вплинув на Емманюеля Макрона. Президент Франції став видавати дивні антиамериканські заяви та ще й підігрувати Пекіну, а отже опосередковано Москві.  
21.04.23 | | У світі
421-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 55 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
20.04.23 | | Україна
Вам мало страху
МАЙКЛ
Їх вилікує реальність, фатум, який раптом увірветься у їхнє спокійне й розмірене існування. Але такого прозріння такою ціною нікому – навіть їм – не побажаєш
19.04.23 | | Дискурси
Топоніміка у війні
Юрко ТИМЧУК
Китайці вже згадали мудрого римлянина-драматурга Плавта і його «Nomen est omen», українці перебувають у процесі згадування «імені, яке є знаком», згодом історична пам’ять прокинеться у фінів, німців, японців, а може й у татар з ромами.
19.04.23 | | Галичина
420-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
19.04.23 | | Україна
Загадки «Підгірян» Вербицького
Володимир Богатирьов
Дуже знайомі звороти, гармонія проста, але використана настільки досконало, що лише звертаєш увагу, наскільки розквітчана вокальна партія. Вербицький був цілком академічним, але він не відривався від народного, питомого. І це те, що нам потрібно.
18.04.23 | | Штука
Ще ніколи не вдавалося затримати новий медіум
Борис ПОТЯТИНИК
Від стародавніх часів Сократа до теперішньої епохи штучного інтелекту джинів нових медій з фляшки завше виганяли.
18.04.23 | | Дискурси
Як розбудити тригер: рецепт від міносвіти
Олеся Ісаюк
Значна частина наших освітніх дискусій — це не про освіту і не про те, як її змінювати. Це взаємний обмін двома варіантами проживання травми совєтською і постсовєцькою освітою.
18.04.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.