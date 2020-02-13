У школах Франківська продовжили карантин.

У школах Івано-Франківська до 19 лютого продовжили карантин. Про це написав на своїй fb-сторінці мер Франківська Руслан Марцінків.

«Карантин продовжено до 19 лютого. 20 лютого до школи», – написав він.

Нагадаємо, карантин у школах і позашкільних закладах Івано-Франківська запровадили 7 лютого, він мав тривати до 16 лютого. Відповідне рішення ухвалили 6 лютого на спільному засіданні міської комісії ТЕБ і НС. Дитсадки й училища міста натомість працюють у звичному режимі.

До слова, у Львові сьогодні, 13 лютого, до освітнього процесу повернулися 30 шкіл, які призупиняли навчання через хвороби учнів. Решта навчальних закладів, попередньо, відновлять роботу із понеділка, 17 лютого. Загалом у Львові призупиняли навчання на різний час більшість шкіл, однак загальноміського карантину не оголошували. Так, на 11 лютого було призупинено освітній процес у 100 навчальних закладах зі 117. Проте вже вчора на навчання вийшли 20 шкіл.