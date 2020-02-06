У школах Івано-Франківська оголосили карантин.



Від завтра і до 16 лютого в школах Івано-Франківська оголошено карантин. Про це повідомив на своїй fb-сторінці мер Франківська Руслан Марцінків.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на спільному засіданні міської комісії ТЕБ і НС. Карантин запроваджують у школах і позашкільних закладах. Дитсадки й училища працюватимуть у звичному режимі – уточнило видання «Курс».

За даними, протягом останніх п’яти днів приріст хворих становив 25%. Також зареєстрували два десятки дітей із пневмонією. Як повідомили в міському управлінні охорони здоров’я, станом на 5 лютого школи міста не відвідували 20% учнів, а це понад 7300 дітей – пише «Галка».

«Вважаю, є доцільним ввести обмежувальні заходи. Дуже насторожило, що за останній тиждень різко зріс відсоток захворілих. Є й випадки важкої пневмонії. Цього тижня двоє дітей в лікарні у важкому стані», – повідомила очільниця управління Марія Бойко.

У Львові призупинено навчання вже у понад 60 школах. Утім, загальноміський карантин у школах наразі не оголошено.

У Тернополі також наразі призупиняють навчання «точково» – в окремих закладах, де фіксують високу захворюваність на грип і ГРВІ.