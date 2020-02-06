У школах Івано-Франківська оголосили карантин.


Від завтра і до 16 лютого в школах Івано-Франківська оголошено карантин. Про це повідомив на своїй fb-сторінці мер Франківська Руслан Марцінків.

 

 

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на спільному засіданні міської комісії ТЕБ і НС. Карантин запроваджують у школах і позашкільних закладах. Дитсадки й училища працюватимуть у звичному режимі – уточнило видання «Курс».

 

За даними, протягом останніх п’яти днів приріст хворих становив 25%. Також зареєстрували два десятки дітей із пневмонією. Як повідомили в міському управлінні охорони здоров’я, станом на 5 лютого школи міста не відвідували 20% учнів, а це понад 7300 дітей – пише «Галка».

 

«Вважаю, є доцільним ввести обмежувальні заходи. Дуже насторожило, що за останній тиждень різко зріс відсоток захворілих. Є й випадки важкої пневмонії. Цього тижня двоє дітей в лікарні у важкому стані», – повідомила очільниця управління Марія Бойко.

 

 

У Львові призупинено навчання вже у понад 60 школах. Утім, загальноміський карантин у школах наразі не оголошено.

 

У Тернополі також наразі призупиняють навчання «точково» – в окремих закладах, де фіксують високу захворюваність на грип і ГРВІ.

 

06.02.2020

До теми

Ким ти є, рахівський крижень?
Микола Глібович
Для того, аби отримати перепустку в інший світ, треба віддати все, що є тут. І звісно, треба записати голос птаха, про існування якого майже всі забули, і який співає десь так часто, як цвіте папороть.
06.02.20 | | Штука
Кохатися в добрій літературі
Dialogue Lviv
На продовження і розширення фестивальної діяльності  Місяця авторських читань  львівська Мистецька рада «Діалог»  видала український переклад книги Душана Душека «Просте речення про любов» .Це збірка трьох новел: у м'якій обкладинці, ніжна в усіх сенсах – ідеальний подарунок до Дня закоханих для любителів хорошої літератури.
05.02.20 | | Штука
Бути як дерево, що вижило
Стівен Р. Руссо
Святкуйте власні перемоги і будьте вдячні; та часом, коли щось йде не за планом, ми отримуємо більше корисного досвіду – саме невдачі стають поштовхом до пізнання нових шляхів.
04.02.20 | | Галичина
Бал шаленців у Давосі
Ґі Сорман
Світові можновладці з'їжджаються в Давос на чотири дні, аби їх ображали і гудили войовничі екологісти і соціалісти.
04.02.20 | | Дискурси
Рація Воргола
Юрко ТИМЧУК
Король поп-арту мав необережність пророкувати: «У майбутньому кожен зможе отримати свої 15 хвилин слави». З сумом констатуємо, що майбутнє настало. Огляд подій тижня в Україні.
04.02.20 | | Україна
Й африканці мають неандертальські гени
Африканці успадкували на диво багато ДНК від своїх родичів із кам’яного віку.
03.02.20 | | Наука
Ода незбагненому малярству
Владислав Шерешевський
Чому не складаються стосунки зі Львовом, про одеські корені, родину, мотивацію переходу від книжкової графіки до живопису, вдячну публіку та вподобання за межами живопису – у розмові з автором виставки в галереї «Зелена канапа».
03.02.20 | | Штука
Ще ми є
Петро Тима
Лем є ми тільки деколи, будучи тут і тепер, над могилою, якої волею національного абсолюту має не бути. Ми є, але тільки фраґментом
03.02.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.