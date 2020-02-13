Китай змінив методику діагностики COVID-19, розширивши коло офіційно інфікованих.

 

Національна комісія охорони здоров'я Китайської народної республіки повідомила, що "з поглибленням розуміння нової коронавірусної пневмонії та накопиченням досвіду діагностики та лікування у відповідь на особливості епідемічної ситуації в провінції Хубей та у зв'язку з розслідуванням підозрілих випадків з подальшою зміною класифікації діагнозів в число інфікованих і смертельних випадків у провінції Хубей тепер і далі включаються клінічно діагностовані випадки", що, зокрема, різко поміняє медичну статистику епідемії.

 

 

Раніше після клінічної діагностики для офіційної реєстрації діагнозу пневмонії COVID-19 був необхідний позитивний результат тесту на нуклеїнові кислоти. Відтепер в число заражених пацієнтів включатимуть уже за даними комп'ютерної томографії, не чекаючи результатів інших досліджень. Це, пояснюється в новому "Плані діагностики та лікування нових заражених пневмонією коронавірусом", допоможе пацієнтам "якомога швидше отримувати стандартизоване лікування для подальшого підвищення рівня його успішності."

 

Дефіцит реактивів для тестування на нуклеїнові кислоти призвів, зокрема, до смерті китайського офтальмолога Лі Веньляна, який першим у чаті WeChat повідомив про новий коронавірус і заперечив тодішню офіційну версію, що він не передається людьми. Через два тижні Лі Веньлян захворів сам, 12 січня його шпиталювали, проте через брак діагностичних тестів для нового вірусу його діагноз був підтверджений лише 1 лютого. 5 лютого його стан різко погіршився, і через добу він помер. Смерть Лі Веньляна викликала величезний резонанс в Китаї, де він став національним героєм.

 

Отже, нова методика збільшує кількість хворих у Хубеї на 35% і на 60% – у Вухані, що, однак, далеко від стану реального поширення епідемії за оцінками, базованими на смертності від хвороби, яка у Вухані на порядок вища, ніж у цілому по Китаю.

 

За старою методикою в Китаї на нинішній ранок зареєстровано 44496 випадків захворювання (зростання за добу на 1665 нових випадків, з них у Хубеї – на 1508). Додавши до цих показників цифри зареєстрованих за новою методикою, отримаємо загальну кількість 59493 офіційно зафіксованих хворих на пневмонію COVID-19 в континентальному Китаї.

 

За добу від цієї хвороби померло 110 офіційно зареєстрованих за старою методикою хворих (в тому числі: 82 у Вухані і троє за межами Хубею) плюс 135 смертей за новою методикою (з них 134 – у Вухані).

 

 

За неконтрольовану ситуацію з епідемією у Вухані вчора зняли з посади секретаря комітету КПК Ма Гоцяна, призначивши на його місце Ван Чжунліня. 

 

Своєю чергою, китайський Національний центр моніторингу довкілля (CNEMC) спростував дані чеського метеосайту windy.com про підвищений рівень діоксиду сірки (1500 мікрограмів на кубометр) в околиці Вуханя, що трактувалося як індикатор масової кремації тіл померлих або медичних відходів і було підставою звинуватити Китай у серйозному приховуванні фактів. CNEMC заявиви, що концентрація діоксиду сірки в зазначених зонах не перевищувала 8 мкг на кубометр: "Дані windy.com про наземну концентрацію діоксиду сірки в країні не були відкалібровані з фактичними даними, зібраними в ході моніторингу на місцях у Китаї, що призвело до отримання цифри, яка виявляється в 10 разів або навіть у 100 разів більшою фактичного рівня".

 

А для посилення контролю за епідемологічною ситуацією китайські дослідники з Сіані (провінція Шеньсі, Північно-Західний Китай) розробили комплексну систему безконтактного скринінгу температури тіла і розпізнавання особистості людини. Процес ідентифікації особи та скринінг температури тіла займає всього кілька секунд, а похибка визначення температури тіла становить менше 0,3 градуса за Цельсієм. Персоніфіковані дані надходитимуть у загальнокитайську базу даних із подальшим попередженням особи і  реагуванням влади.

 

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