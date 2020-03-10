Федину обмежили в пересуванні через погрози Зеленському.

Печерський суд Києва обрав народній депутатці Софії Федині ("Європейська солідарність") запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання за обвинуваченням у погрозі вбивством Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Суд робить висновок про наявність у матеріалах провадження достатніх фактичних даних, які свідчать про можливість причетності Федини до інкримінованого правопорушення... та можливості застосування запобіжного заходу... Вважає за можливе обрання запобіжного заходу... у вигляді особистого зобов'язання", – йдеться в ухвалі суду.

Водночас, суд задовольнив клопотання слідчого лише частково, залишивши Федині документи, зокрема для виїзду за кордон.

"Покласти на Федину такі зобов'язання: прибувати на кожну вимогу прокурора, слідчого або суду, не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу прокурора або суду, інформувати слідчого або прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи. В іншому в задоволенні клопотання відмовити", – наголошено в рішенні суду.

Суд пояснив потребу залишити Федині паспорт тим, що підозрювана має виконувати обов'язки народного депутата і для цього їй потрібні ці документи.

Софія Федина назвала кримінальну справу політичним переслідуванням. Як повідомляє телеканал "Прямий", в залі суду Федина процитувала вірш Тараса Шевченка "Стоїть в селі Суботові".

"Ми живемо в час гібридної реальності, коли ветерани, волонтери, військовослужбовці, журналісти, які сміють заявляти про свою позицію, які сміють не погоджуватись з владою, без суду і слідства, з порушенням 62 статті Конституції, називаються злочинцями", – обурилась Федина.

"Правди не закрити. Слова не занапастити. І як би не розправлялись з неугодними сучасному зеленому режиму, правда все одно вийде", – додала вона.