Білий дім евакуювали через підозрілий білий порошок.

Виявилося, що цей порошок – кокаїн.

 

 

У Білому домі у Вашингтоні в неділю ввечері, третього липня, стався невеликий інцидент: охорона знайшла невідомий порошок, і апарат президента США було терміново евакуйовано. Як з’ясувалося згодом, порошок виявився кокаїном. Американський президент Джо Байден разом із родиною перебував у цей момент в своїй резиденції в Кемп-Девіді.

 

Про те, що знайдений порошок – кокаїн, першою написала газета The Washington Post та інформаційна аґенція Associated Press, покликаючись на пожежну охорону Вашінґтона та правоохоронні органи. Його було виявлено в зоні загального користування Західного крила Білого дому, де розташовані Овальний кабінет – робочий кабінет президента, а також офіси віцепрезидента, голови апарату Білого дому, прессекретаря адміністрації та кабінети сотень інших співробітників.

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Речник Секретної служби США Ентоні Ґулєльмі (Anthony Guglielmi) повідомив, що порошок було виявлено під час звичного обходу в зоні, доступній для туристичних груп. Охорона президента відразу викликала пожежників, і ті встановили, що знайдена речовина не становить небезпеки. Проте порошок був відправлений на додатковий аналіз.

 

«Порошок було відправлено на подальшу оцінку. Наразі триває розслідування причини та способу, яким він потрапив до Білого дому», – розповів Ґулєльмі.

05.07.2023

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