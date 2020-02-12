Арахамія готовий пустити воду в Крим задля компромісу по Донбасу.

 

Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія вважає за допустий компроміс подачу води до окупованого Криму в обмін на поступки по Донбасі – виведення російських військ.

 

Про це Арахамія заявив в ефірі "Прямого".

 

 

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.  Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном – я б на таке пішов", – заявив політик.

 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії кримських татар.

 

У коментарі UA:Крим Чубаров сказав, що російська сторона на найближчих зустрічах, очевидно, може підняти питання стосовно постачання води в анексований Крим. А зараз для цього створюється відповідне психологічне тло.

 

"Якщо хтось в державі припускає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше 500 тисяч… Ми ніколи не допускаємося того, що держава може нас продати за воду… Будь-які комбінації по Донбасу, а замість цього ми пускаємо воду – цього не можна робити", – заявив він.

 

12.02.2020

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