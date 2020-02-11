Дробович вважає, що Львову пасувало би видати росіянам прах Кузнєцова.

Голова Українського інституту національної пам’яті України Антон Дробович вважає неприйнятним вимагати у Росії повернення полонених в обмін на останки офіцера НКВС Миколи Кузнєцова, який похований на Львівщині.

Про це керівник Інституту нацпам’яті сказав в ефірі “Громадського радіо”.

“Інститут нацпам’яті рекомендував віддати останки Кузнєцова, якщо є запит родичів. І взагалі, виходячи з духу міжнародних угод та міжнародного права, які охороняють гідність померлих людей, незалежно від того, в яких військах вони воювали, не варто пов’язувати повернення останків родичам з обміном на людей чи гроші”, – сказав Дробович.

Керівник УІНП наголосив, що питання повернення решток вирішує не УІНП, а місцева влада.

Як писав Z, минулого тижня виконавчий комітет Львівської міської ради відклав прийняття рішення про видачу праху російського розвідника Миколи Кузнєцова родичці в Росію для поховання у Єкатеринбурзі – Ратуша прагне отримати відповіді з цього приводу від СБУ і МЗС.

Питання про перепоховання праху Миколи Кузнєцова з пагорба Слави у Львові на Широкорєченський військово-меморіальний комплекс міста Єкатеринбург Російської Федерації мали розглядати на виконання рішення адміністративного суду та рішення Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій від 27.10.2017 р. До суду звернулася племінниця Кузнєцова Маргарита Брюханова, яка хоче забрати прах дядька зі Львова.

"Я розумію, що є рішення суду і ми зобов’язані це питання розглядати, – прокоментував голова міста Андрій Садовий. – Та його потрібно розглядати в рамках державної політики. Ми знаємо, як багато наших хлопців сьогодні знаходяться в полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії, тому дуже важливо, щоб по цьому питанню була чітка позиція Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, і якщо це допоможе визволити наших хлопців, то ми однозначно будемо рухатися в напрямку політики нашої держави. Отримавши від них відповідні листи, ми вернемося до розгляду цього питання. Їхня відповідь буде публічною, і ми в цій залі будемо це обговорювати", – зазначив Садовий.

"Я знаю дуже багато випадків у світі, коли такі питання вирішуються на рівні президентів країни. Якщо це допоможе повернути з російського полону когось з наших хлопців – я би був дуже щасливий", – додав Садовий.