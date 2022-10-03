На Прикарпатті впорядкували військовий цвинтар часів Першої світової війни.

Військовий цвинтар часів Першої світової війни у селі Павлівка Ямницької громади впорядкували працівники комунального підприємства “Пам’ять” разом із волонтерами. До розчищення кладовища від чагарників та заростей приєдналися представники громадської організації “Гірський рятувальний центр”, студенти та викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

На кладовищі приблизно пів тисячі поховань, – розповів кореспонденту “Суспільного” директор комунального підприємства “Пам’ять” Василь Тимків. Цвинтар формувався впродовж кількох років, каже дослідник. Неподалік поховань розташовані окопи Першої світової війни та напівзруйнований дот.

Під час робіт вдалося віднайти уламки хрестів. Їх планують замінити новими. Вперше про поховання дослідники дізналися на початку вересня, коли знайшли шматок бетонного хреста. Саме такі встановлювали у міжвоєнний період на військових цвинтарях.

“Ми повинні відновити хрести, облагородити цвинтар, встановити таблички з іменами, які вдасться віднайти. До речі, на цьому кладовищі поховані словаки, українці та чехи. Адже це загиблі того полку, який формувався на Закарпатті. І тому він на 40% складався з українців, на 40% — зі словаків, а також із чехів та угорців”, — розповідає Василь Тимків.

На військовому кладовищі у селі Павлівка науковці працюють над ідентифікацією імен загиблих. Вони, каже керівник “Пам’яті”, також шукають інформацію в архівах. Наразі змогли віднайти імена більше сотні людей, які там поховані. Роботи проводять за грантовим проєктом від уряду Словаччини.

Зі слів Василя Тимківа, до кінця осені на Прикарпатті планують впорядкувати ще два військові кладовища часів Першої світової війни.