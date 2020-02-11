Опозиція: Єрмак потягне зовнішню політику в бік Росії.

Українська опозиція стривожена призначенням головою Офісу Президента Андрія Єрмака через його лояльність до Росії.

"Людина з дружніми контактами в Кремлі та особистими бізнес-інтересами в РФ формалізувалася біля Зеленського, – коментує народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, ексголова української делеґації в ПАРЄ. – Далі буде два варіанти, і обидва вигідні Москві: перший – спроба вести Україну до «миру» за російським сценарієм; другий – за умови протидії цьому сценарію з боку українців, які розуміють до чого йде, довести до протистояння, підігріваючи його градус", – передбачає Ар'єв.

На думку депутата, Зеленський дійшов до цуґцванґу.

"Єрмак – відомий персонаж російської історії. Але чи це лиш про минуле?" – коментує народний депутат Володимир В'ятрович.

Журналістка Наталія Седлецька у вівторок нагадала про осіннє розслідування проєкту "Схеми", котре виявило бізнесові інтереси Єрмака в Росії.

"У нього є бізнес-партнер, громадянин Росії, який тісно пов’язаний з російською владною верхівкою. Його звати Рахамім Емануїлов, він бізнесмен та суспільно-політичний діяч в РФ. Вони з Єрмаком – співзасновники двох українських компаній (ще була третя, але після нашого розслідування про це обидва з неї вийшли)", – констатувала Седлецька.

Андрієві Єрмаку – 48 років. Юрист, кінопродюсер. Був помічником Президента України Володимира Зеленського із травня 2019 року до лютого 2020-го.

Освіта: у 1995 році закінчив Інститут міжнародних відносин Шевченкового університету.

У 1997 році заснував “Міжнародну юридичну компанію”, брав участь у розробці законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності. Компанія однією з перших почала юридичний супровід телеканалів, медійних груп, кінобізнесу.

Єрмак – продюсер фільмів “Правило бою” та “Межа”.

Був помічником народного депутата України V-VII скликань Ельбруса Тедеєва (Партія регіонів).

Виступає за надання особливого статусу Донбасові. Відстоює ідею про потребу провести восени місцеві вибори одночасно на всій території України вкупі з окупованими російськими бойовиками територіями.