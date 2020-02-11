Кримсько-татарський канал ATR заявив про блокування його фінансування.

 

Перший кримськотатарський телеканал ATR заявив про чергове блокування фінансування.

 

Про це йдеться у повідомленні на сайті телеканалу.

 

В ATR заявили, що фінансування заблокували попри те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу в 2020 році.

 

 

Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський вважає, що закриття телеканалу ATR і кримськотатарської радіостанції Meydan FM спричинить "корозію довіри кримськотатарського народу до української держави та її здатності підтримувати цей корінний народ України у його боротьбі за звільнення Криму". Костинський закликає враховувати, що кримськотатарські медіа – "це, зокрема, культурний скарб кримських татар, один з інструментів збереження національної мови і культури".

 

На погляд члена Нацради, закриття каналу означатиме програаш в інформаційній війні в Криму.

 

"Закриття кримськотатарських медіа внаслідок дій або бездіяльності уряду – це символ безпорадності та байдужості української держави до питань звільнення Криму, збереження національної культури та, загалом, звільнення та збереження кримськотатарського народу... Втрата українських кримськотатарських медіа означатиме, що держава повністю відмовляється від Криму та від кримських татар, які, нагадаю, за майже 30 років української незалежності ніколи не відмовлялися від України", – заявив Костинський.

 

Як пише видання "Детектор медіа", у відповідь на блокування фінансування ATR запустив марафон #SaveATR та вийшов в ефір без ведучих і гостей.

 

Зs cksd генерального директора ATR Ленура Іслямова, перед каналом поставили нездійсненні умови тендерів. "Що сталося в 2019 році? Частину бюджетної програми було включено в бюджет, а частина була в додатковий коштах. Ми заявляли ще в 2018 році  15 млн грн. Парламент проголосував, але ми не знаємо, в якому бюджеті ми є. У бюджеті 2020 року нас немає. І в постанові Кабміну від 24 січня – теж немає", – поскаржився гендиректор ATR.

 

"Нам виділяють асигнування, воно потрапляє на наш казначейський рахунок і блокується казначейством. На підставі того, що ми не пройшли тендери. Хоча ці гроші потрапляють до нас як прибуток. Відбулася зміна правил гри", – розповів Іслямов.

 

11.02.2020

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