Туго закручений сюжет

Юрко ТИМЧУК

Описавши буквами деякі епізоди нашого сьогодення, задумаєшся, як то назвати – історія хвороби, сценарій буфонади-фарсу чи інформація Центру громадських зв’язків УМВСУ в невстановленій області. Огляд подій тижня в Україні.

 

Законотворчість тижня

 

 

У часи перебудови особливо прогресивна молодь співала, що музика може бути вічною, якщо вчасно замінити елементи живлення, які колись майже винайшов Алесандро Вольта. Батарейки — то не Perpetuum Mobile, але в Україні є вічний двигун, який гратиме нашу свідомість безмежно довго.

 

Хочеться повірити головному «слузі народу» у парламенті Давиду Арахамії, який сказав: «Ми вчора (6 лютого, — Z) вимірювали, яка швидкість проходження поправок. Сьогодні ще домірюємо — вона не пришвидшується. Якщо з такою швидкістю будемо рухатися, зважаючи на те, скільки у нас сесійних тижнів, то це трапиться в квітні».

 

Народний депутат мав на увазі законопроєкт про ринок землі (не планети, а ґрунту) — і уточнив як герой американських серіалів:

 

«Ми за те, щоб цей законопроєкт у форматі, в якому він підтриманий в комітеті, приймати. Якщо хтось хоче просто створити штучні проблеми, а потім за те, що вони вирішать ці проблеми, щось виторгувати, — ми на це не йдемо, з терористами ми не торгуємося».

 

Терористами Давид Георгійович, можливо, мав на увазі своїх колег по роботі під куполом, які блокували президію Верховної Ради і заважали турборежиму.

 

«В мене сумнівів немає, що ми цей закон визнаємо неконституційним. Тому що спочатку треба проводити всеукраїнський референдум, як обіцяв Зеленський, і спитати у людей, продавати землю чи ні», — повідомила Арахамії Юлія Володимирівна, яка на політичних піснях з’їла більше собак, ніж сучасна монобільшість може собі уявити.

 

До квітня залишилося не так багато, ресурс і в апологетів реформи землекупівліпродажу та їхнії опонентів існує. Шоу мусить тривати — і це також колись співала особливо прогресивна молодь часів перебудови.


 

Обшуки тижня

 

 

Поки спільнота, що має дотичність до засобів масової комунікації, ламала голову над законопроєктом, який у разі реалізації зробить багато проблем і акулам пера, і шакалам мікрофонів, компетентні органи пояснили означеній фауні, хто де пересувається. Перевірка слідчими СБУ телевізійного каналу, який транслює Зеленського у вигляді президента, в іпостасіі паяца і в інкарнації хлопця старшого віку, що рятує державу, була ефектною. На «1+1» шукали  джерело, звідки сюрчали «плівки Гончарука».

 

Здавалося б, що тепер можна буде спостерігати за битвою колишнього роботодавця з найманим працівником на предмет «твар лі я дрожащая». Якщо це таки станеться, то Коломойському треба викликати «швидку», бо Буратіно таки намотав Карабасову бороду на хвойне дерево.


 

Екскурсія тижня

 

 

Італія завжди має курйози для вихідців з України. Гоголь там почувався геть непевно, а до того Котермак чувся, як у Дрогобичі. Президент України №6 до Риму приїхав майже так само стурбований, як президент №5 – з дружиною і бажанням поговорити.

 

Спілкування вийшло незле — колись ми взнаємо, що шепнув на вухо Хорхе Маріо Бергольйо (більш відомий як Папа Римський Франциск) Володимиру Олександровичу Зеленському (більш відомий як президент України), а для громадськості залишиться тема про хлопця, якого «запакували» в Італії, бо він воював за Україну.

 

З Марківим Зеленський не зустрівся.

 

Імпічмент тижня

 

 

Найближчими днями буквосполученя «українагейт» в американському community звучати не буде. Дональд Трамп взнав, що Україна — це держава, де дивляться мультики про качку, яка має його ім’я, і де живуть козаки, очолювані Юлом Бріннером. Республіканці підтримали кумедного президента, а демократи хапнули щось на кшталт Левінської.

 

Якщо за пів року кампанія між Бостоном і Сієтлом стане цікавою для країв між Рава-Руською і Бердянськом, то українці завжди допоможуть.

 

10.02.2020

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