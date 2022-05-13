Волонтери у Калуші виготовляють окопні свічки. Просять долучитися.

Музейно-виставковий центр Калуської міської ради запрошує долучитися до збору матеріалів для виготовлення окопних свічок. «Просимо долучитися до збору матеріалів для виготовлення окопних свічок. Ці бляшані світильники гріють і допомагають у приготуванні теплої їжі бійцям ЗСУ на Сході» - повідомляють волонтери.

 

 

До неділі, 15 травня, на території Меморіального музею "Калуська в'язниця" Музейно-виставкового центру Калуської міської ради (вул. Січинського 5) з 9.30 до 17.00 проводиться збір:

- уламків, недопалків або старих непотрібних свічок (ароматичних, подарункових, звичайних - БУДЬ-ЯКИХ)

- воску, парафину, стеарину у злитках, таблетках, пластівцях

- нові свічки також можна приносити, якщо вони лежать у вас без діла.

 

Додаткову інформацію можна дізнатись за телефоном: 0501757247 (Олена)

13.05.2022

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