Волонтери у Калуші виготовляють окопні свічки. Просять долучитися.

Музейно-виставковий центр Калуської міської ради запрошує долучитися до збору матеріалів для виготовлення окопних свічок. «Просимо долучитися до збору матеріалів для виготовлення окопних свічок. Ці бляшані світильники гріють і допомагають у приготуванні теплої їжі бійцям ЗСУ на Сході» - повідомляють волонтери.

До неділі, 15 травня, на території Меморіального музею "Калуська в'язниця" Музейно-виставкового центру Калуської міської ради (вул. Січинського 5) з 9.30 до 17.00 проводиться збір:

- уламків, недопалків або старих непотрібних свічок (ароматичних, подарункових, звичайних - БУДЬ-ЯКИХ)

- воску, парафину, стеарину у злитках, таблетках, пластівцях

- нові свічки також можна приносити, якщо вони лежать у вас без діла.

Додаткову інформацію можна дізнатись за телефоном: 0501757247 (Олена)