Від грипу померла 66-річна жінка з Сокаля.

 

На Львівщині зафіксували перший летальний випадок від грипу серед дорослих – померла 66-річна жінка. Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

 

 

Як зазначено в повідомленні, жінка звернулася по медичну допомогу на третій день захворювання. Її стан ускладнився через наявність довготривалої хвороби серцево-судинної системи. У померлої лабораторно підтвердили вірус грипу типу А. Як інформує видання Zaxid.net, жінка була мешканкою Сокаля.

 

Загалом упродовж минулого тижня у Львівській області захворіло на грип і ГРВІ 16 938 осіб, що на 4 278 випадків більше, ніж протягом попереднього тижня. Інтенсивний показник захворюваності – 674,5, при епідемічному порозі 439,6 (ріст – на 53,9%).

 

Перевищення епідемічного порогу фіксують на 17 адмінтериторіях області: Бродівський, Буський, Дрогобицький, Золочівський, Камянка-Бузький, Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Сколівський, Стрийський, Самбірський, Яворівський райони, міста Стрий, Самбір, Борислав, Трускавець.

 

Серед хворих частка дітей до 17 років становить 58,9% (9 985 осіб). Рівень захворюваності серед дітей за тиждень зріс на 34,1%. Зростання зафіксовано в усіх вікових групах, але найбільший показник – серед дітей віком 5-14 років.

 

У Львові протягом останнього тижня захворіло 3753 особи, інтенсивний показник – 488 при епідпорозі 615,2. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 49,9%.

 

 

Нагадаємо, починаючи з 29 січня в окремих навчальних закладах Львова та Львівщини через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип тимчасово призупинили навчання.

 

На 7 лютого було призупинено навчання у 603 загальноосвітніх і 48 дитячих дошкільних закладах на 23 адміністративних територіях області: Яворівський, Дрогобицький, Золочівський, Бродівський, Стрийський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Буський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Городоцький, Мостиський, Сокальський, Сколівський, Старосамбірський райони, у містах Львів, Дрогобич, Самбір, Стрий, Борислав, Трускавець.

 

10.02.2020

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