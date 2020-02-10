«Оскара» за найкращий фільм отримала корейська стрічка «Паразити».

Це вперше в історії премії фільм неанглійською мовою вшановується такою нагородою.

 

 

У Лос-Анджелесі в неділю, дев’ятого лютого, пройшла 92-га церемонія вручення «Оскарів», тобто нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, які вважаються найпрестижнішими преміями в світовій кіноіндустрії. Найкращим фільмом названо соціально-сатиричну стрічку «Паразити» режисера Пона Чжуна Хо з Південної Кореї. Ця ж стрічка удостоїлася й «Оскарів» як найкращий закордонний фільм, а також за найкращу режисуру і найкращий оригінальний сценарій. Варто нагадати, що минулого року «Паразити» також отримали «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі.

 

 

Найкращою акторкою визнано Рене Зеллвеґер (Renée Zellweger) за головну роль у стрічці «Джуді» (Judy), яка розповідає про життя американської співачки і актриси Джуді Ґарленд.

 

 

«Оскара» за найкращу чоловічу роль першого плану отримав Хоакін Фенікс (Joaquin Phoenix), журі оцінило його віртуозну роботу в психологічному трилері «Джокер», який став лідером за кількістю номінацій в 2020 році – його висунули в 11 категоріях.

 

Найкращим повнометражним анімаційним фільмом визнано «Історію іграшок – 4» студії Pixar, що продовжує розповідь про пригоди живих забавок та їхні взаємини з дітьми-господарями.

 

 

Найкращою акторкою другого плану визнано Лору Дерн (Laura Dern) за її роль у сімейній мелодрамі «Шлюбна історія» (Marriage Story) режисера Ноа Баумбака (Noah Baumbach). «Оскара» ж за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Бред Пітт (Brad Pitt), який зіграв у фільмі «Якось в ... Голлівуді» (Once Upon a Time in Hollywood) режисера Квентіна Тарантіно. Як не дивно, це перший акторський «Оскар» Піта, хоча він вже здобував цю нагороду як продюсер.

 

 

Призом за найкращу операторську роботу був вшанований Роджер Дікінс (Roger Deakins), за стрічку «1917», що для фахівців було цілком очікуваним.

 

Премію кіноакадемії за найкращий адаптований сценарій отримав новозеландський сценарист і режисер Тайка Вайтіті (Taika Waititi) за трагікомедію «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit). Стрічка розповідає про життя 10-річного хлопчика в нацистській Німеччині.

 

 

«Оскара» за найращий документальний фільм здобула «Американська фабрика» (American Factory) режисерів Стівена Боґнара (Steven Bognar) і Джулії Райхерт (Julia Reichert). Стрічка розповідає про колишній завод General Motors в Огайо, у якому відновив виробництво китайський мільярдер.

10.02.2020

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