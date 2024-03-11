Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув «Оскара».

Стрічка задокументувала брутальне захоплення росіянами українського міста.

 

 

У ніч з 10 на 11 березня в голлівудському театрі Долбі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія вручення головної кінопремії – «Оскара» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.  Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українських журналістів про знищення цього українського міста військами Росії отримав «Оскара» як «Найкращий документальний повнометражний фільм».

 

Кадри руйнування Маріуполя російськими окупантами, продемонстровані в стрічці, знімала в перші дні нападу Росії на Україну команда репортерів агентства The Associated Press, до якої входили, зокрема, українські фоторепортери Мстислав Чернов, який став режисером картини, Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

 

Приїхавши до Маріуполя у день вторгнення, 24 лютого 2022 року, Чернов та Малолєтка висвітлювали роботу лікарів у місцевих шпиталях, фіксували численні жертви серед цивільного населення та залишили місто 15 березня у складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

 

У січні 2023 року фільм був удостоєний призу глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. У травні 2022-го Євгенові Малолєтці та Мстиславу Чернову було присуджено премію телекомпанії Deutsche Welle «За свободу слова» (Freedom of Speech Award), а в грудні – премію «Репортерів без кордонів» «За свободу преси». Євген Малолєтка у 2023 році став лауреатом конкурсу World Press Photo, раніше його визнали фотографом року за версією британської газети The Guardian.

 

«Мені хотілося б, щоб я ніколи не знімав цього фільму. Я хотів би обміняти цього “Оскара” на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну і більше ніколи не нападала на наші міста. Але разом ми можемо зробити так, щоб правда перемогла. Слава Україні!» – сказав Мстислав Чернов під час церемонії нагородження.

11.03.2024

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