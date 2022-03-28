Учасники церемонії вручення премії «Оскар» підтримали Україну.

На заході після виступу Міли Куніс було пригашено світло й на екрані зявився текст зі закликом підтримати Україну будь-яким доступним методом.

 

 

На церемонії вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук «Оскар» у Лос-Анджелесі увечері в неділю, 27 березня, присутні закликали підтримати український народ усіма можливими способами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Багато хто прийшов на церемонію вручення премії «Оскар» у Голлівуді із синьо-жовтими стрічками.

 

Після слів акторки Міли Куніс, уродженки України, в середині церемонії світло було пригашено. Учасники та глядачі провели хвилину мовчання для вшанування пам’яті жертв аґресивної російської інвазії в Україні та підтримки тих, хто перебуває в охопленій війною країні.

 

На екрані з'явився текст: «Ми хотіли б замовкнути на мить, щоб висловити нашу підтримку народу України, який наразі стикається з вторгненням, воєнними діями та несправедливістю на власній землі. У той час, як кіно є для нас важливим засобом висловити нашу людяність під час війни, реальність така, що мільйони родин в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та невідкладної допомоги. Наші сили слабкі, але разом ми, як глобальна спільнота, можемо багато зробити».

 

Завершальний кадр на екрані говорив: «Ми просимо вас підтримати Україну будь-яким доступним для вас методом. #StandWithUkraine»

 

Нагадаємо, що напередодні видатний американський актор і режисер Шон Пенн висловив побажання, щоб Президент України Володимир Зеленський – колишній актор – також виступив перед учасниками церемонії в режимі відеоконференції. Утім організатори заходу не пристали на цю пропозицію, аби надмірно його не політизувати.

28.03.2022

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