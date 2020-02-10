Родини Небесної сотні стривожені реваншем Антимайдану.

 

Родини Героїв Небесної сотні висловили обурення ознаками реваншу представників колишньої проросійської диктатури – недавніми провалами слідства у "справі Майдану" та поверненням у Київ двох "беркутівців", звинувачених у причетності до розстрілів на Майдані.

 

Про це йдеться в заяві, поширеній на сторінці громадської організації "Родини Небесної сотні".

 

 

"Представники колишнього «Беркуту» та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік «майданівців». Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про «переворот», про «громадянську війну»; зневажається українська мова, культура, історія", – обурюються автори заяви.

 

"На жаль, складається враження, що нинішній владі до вподоби таке демонстративне паплюження пам’яті героїв, завдяки яким і вона, до речі, існує", – констатують родини Небесної сотні. 

 

Організація жалкує, що попередня заява так і залишилася без реакції влади – у січні активісти просили про зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі вони сподівались обговорити позицію щодо призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань ексадвоката Януковича Олександра Бабікова, проведення професійного транспарентного конкурсу на посади в слідстві, стану розслідування "справ Майдану", законодавчої заборони включення до списків обміну осіб, яких підозрюють у вчиненні злочинів проти учасників Революції гідності тощо.

 

"Вважаємо, що дії представників влади щодо згаданих питань, а також погрози та образи на адресу учасників Революції гідності, які безкарно звучать з боку представників режиму Януковича, призводять до знецінення здобутків Революції гідності, паплюження пам’яті наших рідних та близьких, всіх тих, хто відстоював європейський вектор розвитку України", – вважають родини Небесної сотні.

 

10.02.2020

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