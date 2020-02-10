На Львівщині буревій залишив без світла 170 населених пунктів.



Через пориви вітру до 20 м/с сьогодні, 10 лютого, залишилося без електропостачання 170 населених пунктів на Львівщині. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

За інформацією ПрАТ «Львівобленерго», на 12:00 сьогодні, 10 лютого, через пориви вітру було відключено 46 повітряних ліній електропередач 6-10 кВ (42 повністю та 4 частково), що призвело до знеструмлення 653 трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ.

Знеструмлено повністю 132 населені пункти Львівщини, ще 38 – частково, в десяти районах: Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитівському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському та Стрийському.

Найбільше відключень – у Мостиському (40 н.п. повністю та 4 н.п. частково) та Старосамбірському районах (23 н.п. повністю, 6 н.п. частково).

Аби оперативно відновити електропостачання, працює 58 бригад «Львівобленерго».

Буревій накоїв і іншого лиха на Львівщині. Так, за повідомленням рятувальників, через пориви сильного вітру зірвало частину металевого рекламного щита у Дрогобичі. А в Трускавці внаслідок сильного вітру та дощу на проїжджу частину дороги впало дерево.

Як поінформували у Львівській залізниці, шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір – Дубляни – Дрогобич, Любінь Великий – Комарно – Коропуж, Персенківка – Старе Село.

Це спричинило затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 10-11 лютого по території Львівської області й у Львові очікують посилення південно-західного та західного вітру, його швидкість становитиме до 17-22 м/с, подекуди ймовірні хуртовини. Сьогодні також місцями можлива гроза. Завтра, 11 лютого, вдень швидкість вітру подекуди становитиме 25-30 м/с. На дорогах області – ожеледиця (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

“Погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклонів над Норвезьким морем та Скандинавією. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зменшиться”, – кажуть синоптики.

Сильний вітер сьогодні також розгулявся на Івано-Франківщині. У Карпатах – мокрий сніг, хуртовини, на високогір'ї Карпат швидкість вітру становить 35-40 м/с. Рятувальники закликають туристів утриматися від виходу на високогір’я.

«Станом на 08:00 10.02.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 27-28 м/с. Пориви до 33. Температура повітря -8°С», – зазначено на fb-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Через негоду залишився без електропостачання і 31 населений пункт на Івано-Франківщині. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речницю «Прикарпаттяобленерго» Юліану Гойло. Найбільше відключень – на Долинщині, Надвірнянщині та в населених пунктах Яремчанської міськради. За словами Юліани Гойло, через негоду впродовж дня аварійних знеструмлень в області може побільшати.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112