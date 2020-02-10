На Львівщині буревій залишив без світла 170 населених пунктів.

Через пориви вітру до 20 м/с сьогодні, 10 лютого, залишилося без електропостачання 170 населених пунктів на Львівщині. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
За інформацією ПрАТ «Львівобленерго», на 12:00 сьогодні, 10 лютого, через пориви вітру було відключено 46 повітряних ліній електропередач 6-10 кВ (42 повністю та 4 частково), що призвело до знеструмлення 653 трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ.
Знеструмлено повністю 132 населені пункти Львівщини, ще 38 – частково, в десяти районах: Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитівському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському та Стрийському.
Найбільше відключень – у Мостиському (40 н.п. повністю та 4 н.п. частково) та Старосамбірському районах (23 н.п. повністю, 6 н.п. частково).
Аби оперативно відновити електропостачання, працює 58 бригад «Львівобленерго».
Буревій накоїв і іншого лиха на Львівщині. Так, за повідомленням рятувальників, через пориви сильного вітру зірвало частину металевого рекламного щита у Дрогобичі. А в Трускавці внаслідок сильного вітру та дощу на проїжджу частину дороги впало дерево.
Як поінформували у Львівській залізниці, шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір – Дубляни – Дрогобич, Любінь Великий – Комарно – Коропуж, Персенківка – Старе Село.
Це спричинило затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.
За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 10-11 лютого по території Львівської області й у Львові очікують посилення південно-західного та західного вітру, його швидкість становитиме до 17-22 м/с, подекуди ймовірні хуртовини. Сьогодні також місцями можлива гроза. Завтра, 11 лютого, вдень швидкість вітру подекуди становитиме 25-30 м/с. На дорогах області – ожеледиця (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).
“Погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклонів над Норвезьким морем та Скандинавією. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зменшиться”, – кажуть синоптики.
Сильний вітер сьогодні також розгулявся на Івано-Франківщині. У Карпатах – мокрий сніг, хуртовини, на високогір'ї Карпат швидкість вітру становить 35-40 м/с. Рятувальники закликають туристів утриматися від виходу на високогір’я.
«Станом на 08:00 10.02.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 27-28 м/с. Пориви до 33. Температура повітря -8°С», – зазначено на fb-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Через негоду залишився без електропостачання і 31 населений пункт на Івано-Франківщині. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речницю «Прикарпаттяобленерго» Юліану Гойло. Найбільше відключень – на Долинщині, Надвірнянщині та в населених пунктах Яремчанської міськради. За словами Юліани Гойло, через негоду впродовж дня аварійних знеструмлень в області може побільшати.
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
10.02.2020
Правила безпеки в разі сильного вітру:
Якщо ви перебуваєте вдома:
Щільно зачиніть усі вікна.
Якщо балкони та лоджії не засклені, з них слід прибрати всі предмети, які можуть випасти назовні.
Не рекомендується користуватися ліфтом, оскільки вітер може обірвати дроти на вулиці, через що можуть виникнути перерви в електропостачанні.
Перебуваючи на вулиці:
Слід триматися якнайдалі від навісних конструкцій, наприклад, рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Потрібно переконатися, що поруч немає нічого, що може відірватися і впасти при сильних поривах вітру. Заборонено підходити до обірваних дротів і предметів, які зачепилися за дерева, оскільки вони можуть впасти та поранити вас.
Якщо негода захопила вас на вулиці:
Сховайтеся в найближчій будівлі (магазин, бібліотека, торговий центр, під’їзд будинку, кінотеатр тощо) або природному укритті.
Не стійте під великими деревами, не паркуйте під ними транспорт. Дерево або його гілки можуть не витримати сильних поривів вітру і впасти. Особливо небезпечні гнилі та старі, а також дерева, які ростуть окремо.