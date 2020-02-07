Сіярто обговорив із Кулебою мовне становище закарпатських угорців.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто передав міністрові освіти та науки України Ганні Новосад дві пропозиції до закону "Про повну загальну середню освіту", ухваленого українським парламентом 16 січня.

Про це Сіярто сказав на спільному брифінгу з віцепрем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитром Кулебою 7 лютого в Києві, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Бачите, я завжди на боці того, щоб знайти рішення будь-чого. Тому я дуже сподіваюся на те, що ті дві пропозиції, які ми висловили сьогодні, Міністерство освіти обдумає. Якби ми були задоволені тієї ситуацією, яка склалася, ми не робили би пропозиції на покращення ситуації. Але я хочу сказати: я вважаю, що й українська мета, і угорська мета можуть бути досягнуті в один і той же час", – сказав Сіярто.

На думку угорського міністра, "можна досягти того, щоби угорці, які проживають в Україні, вивчили державну мову навіть без того, щоб поступово кількість україномовних предметів у них підвищувалася".

"Ми з великою радістю допоможемо і фінансово, і методологічно, і будь-якими засобами заради того, щоб викладання української мови угорцям Закарпаття було набагато ефективнішим", – сказав Сіярто.

Уряд Угорщини вважає, що вивчення державної мови на дуже високому рівні та одночасно засвоєння, володіння й використання рідної мови в галузі навчання – це дві такі мети, які можна досягнути одночасно. "Ми зробили пропозиції – сподіваємося, що вони будуть прийняті", – додав міністр.

Віцепрем'єр Дмитро Кулеба повідомив, що наразі Міністерство культури, молоді та спорту розробляє проєкт закону про національні меншини, і документ пройде публічне обговорення перед внесенням до Верховної Ради.

"Ухвалення цього закону передбачено законом України про функціонування української мови як державної. Наше Міністерство культури, молоді та спорту активно розробляє цей законопроєкт, і він пройде ще публічне обговорення. Вже після цього може бути поданий у парламент. Я не можу прямо зараз сказати, коли він опиниться в парламенті, але я запевняю, що Україна не затягуватиме цей процес", – сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про терміни внесення до Ради законопроєкту щодо захисту мов нацменшин.

Кулеба запевнив, що Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов'язанням у сфері захисту національних меншин, а також пишається та цінує кожну нацменшину, яка існує в державі.

Україна та Угорщина домовилися провести у Будапешті спільну міжурядову українсько-угорську комісію з питань економічного співробітництва.

“Сім років не засідала наша двостороння комісія. Це абсолютно неприпустимо і на мою думку, і на думку Петра. Тому сьогодні ми домовилися не відкладати це питання і вже протягом місяця провести засідання комісії в Будапешті”, – повідомив Кулеба.

З його слів, під час засідання обговорять конкретні проєкти, які можуть бути спільно реалізовані Україною та Угорщиною.

Як заявив на брифінгу Сіярто, уряд Угорщини зацікавлений у відновленні добросусідських відносин з Україною, але важким питанням двосторонніх взаємин залишається, власне, лише закон про освіту.

“Уряд Угорщини зацікавлений у тому, щоб відновити добросусідські відносини з Україною. Немає такої нормальної людини, яка б не хотіла мати добрі відносини зі своїм сусідом”, – запевнив він.

Петер Сіярто заявив: “Якщо засідання міжурядової комісії пройде з успіхом, тоді це відкриє шлях також для зустрічі ще навесні прем’єр-міністра Угорщини Орбана і Президента Зеленського”.

Голова МЗС зазначив, що угорська сторона очікує за результатами березневого засідання цієї комісії домовитися про побудову ще одного контрольно-пропускного пункту на кордоні, про використання кредитної лінії на 50 млн доларів, які Угорщина виділяє на інфраструктурні проєкти в Україні, і досягти домовленостей у галузі сільського господарства та охорони здоров’я.

Крім того, Угорщина пране досягти результатів у переговорах про визнання дипломів двох країн.

“Ми бажаємо Закарпаття зробити історією успіху. Ми готові продовжити нашу програму щодо розвитку економіки на Закарпатті і готові й надалі надавати допомогу навчальним, освітянським, культурним організаціям Закарпаття”, – додав голова МЗС Угорщини.