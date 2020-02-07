У Львові дискутуватимуть про штучний інтелект і відповідальність.



26-28 лютого в Центрі Митрополита Андрея Шептицького у Львові зберуться понад 30 спеціалістів з усього світу у сферах цифрових комунікацій, ІТ, філософії та теології. Вони обговорюватимуть тему «Інформаційне перевантаження, AI (штучний інтелект) та відповідальність» у межах міжнародної конференції «Цілісний розвиток людини» (Integral human development), яку вже вдруге організовує факультет суспільних наук УКУ разом із Міжнародним інститутом етики та проблем сучасності (IIECI).

На учасників конференції чекають панельні дискусії, семінари, презентації та вечірні розмови з дослідниками, викладачами, експертами й публічними інтелектуалами міжнародного рівня з восьми країн, серед яких Хосе Казанова (США), Вікторія Середа (Україна), Алоїз Бух (Німеччина), Едвард Алам (Ліван), Євген Ланюк (Україна), Чеслав Порембський (Польща), о. Хосе Марія Ля Порте (Італія). Повний перелік головних спікерів конференції та докладна інформація щодо програми конференції – за цим покликанням.

Конференція відбуватиметься українською та англійською мовами.

Як зазначають організатори, мета таких конференцій – спрямувати різноманітні вектори гуманітарних і соціальних досліджень у русло плідного міждисциплінарного діалогу з питань, що мають суспільне значення, з особливим наголосом на «цілісному розвитку людини» (екології особи).

Контекст цього підходу – католицьке соціальне вчення (CST), де «цілісний розвиток людини» використовують як ключову концепцію для вирішення складних викликів і можливостей, пов’язаних з гідним людським розвитком та соціальним прогресом. Він пропонує важливу і багату перспективу на єдність людського життя та досвіду, підкреслює важливість людських стосунків та сенс відповідальності в рамках глобалізованої цифрової епохи.