Кабмін урізав премії топ-менеджерів держкомпаній.

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про зниження рівня премій для топ-менеджерів державних компаній.

 

Про це під час години запитань до уряду в залі Верховної Ради заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє аґенція УНІАН.

 

 

"Ми вже прийняли рішення, яким встановили ліміти для кожної державної компанії; вони значно менші, ніж ті, які є зараз", – сказав він.

 

При цім голова уряду повідомив, що Кабмін провів роз'яснювальну бесіду з наглядовими радами державних компаній, щоб ті утрималися від виплат величезних премій за вже чинними контрактами.

 

"Це бізнес. Нам треба зрозуміти, що там працюють не чиновники, і ми маємо там конкурувати на ринку праці з приватними підприємствами. Ми як уряд ще кілька тижнів тому прийняли рішення і звернулися до кожної наглядової ради державного підприємства з проханням утриматися від сплати великих премій. Ми з кожною наглядовою радою ведемо переговори, щоб упорядкувати це. Це стосується існуючих контрактів, які ми не підписували", – сказав він.

 

У середу Гончарук повідомив: Кабінет Міністрів ухвалив рішення прив'язати зарплати міністрів, заступників міністрів та інших чиновників до середньої зарплати у країні.

 

"Зарплати міністрів та їхніх заступників будуть у діапазоні від трьох до п'яти середніх зарплат", – анонсував Гончарук, реаґуючи на скандали із чиновницькими прибутками.

 

Голова уряду повідомив, що рішення ухвалено на виконання доручення Президента Володимира Зеленського (а доручення давалося під час оголошення "другого шансу" Олексієві Гончарукові, що просився у відставку).

 

"Переконаний, що потрібно припиняти виплати по 200–400% премій – тепер максимальна премія буде не більш ніж один оклад. Ба більше, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною і оприлюднюватиметься щомісячно", – сказав Гончарук.

 

07.02.2020

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