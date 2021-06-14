У Львові директорам шкіл із вересня суттєво підвищать зарплати.

 

З вересня зарплати директорів шкіл у Львові зростуть із 10-15 до 27 тисяч гривень. Рішення про доплати з преміювання керівників закладів загальної середньої освіти з міського бюджету ухвалив сьогодні, 14 червня, виконавчий комітет Львова.

 

 

Для цього на підвищення зарплат у бюджеті із вересня закладуть 15 мільйонів гривень, а на наступний рік – 45 мільйонів гривень.

 

«Сьогодні середньостатистична заробітна платня директора школи становить від 10 до 15 тисяч гривень. Цим рішення виконкому ми приймаємо наступний крок: з 1 вересня підвищуємо рівень оплати праці директорів шкіл до 27 тисяч гривень, що еквівалентно 1 тисячі доларів», – повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

 

Він додав, що це дуже важливий крок, адже цього року заплановане проведення конкурсів на посади директорів у 44 школах міста.

 

 

За словами міського голови Андрія Садового, згадуване рішення виконкому ЛМР засвідчує пріоритетність розвитку освітньої галузі для Львова.

 

«Якщо країна хоче мати майбутнє, то найвищий рівень заробітної платні має бути у військових, медиків і освітян. Ми, на жаль, не можемо кардинально вплинути на систему освіти, адже це загальнодержавна політика, але, розуміючи важливість посади керівника, ми хочемо зробити їм заплату не меншою 27 тисяч гривень», – сказав Андрій Садовий.

 

 

Уточнимо, учителі та директори шкіл отримують базову зарплату за рахунок відповідної субвенції з держбюджету, додаткові кошти для підвищення зарплати директорам шкіл передбачать з міського бюджету Львова.

 

Фото city-adm.lviv.ua, 032.ua, velukuy.blogspot.com

14.06.2021

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