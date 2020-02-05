Філарета виключили зі Синоду ПЦУ.

Почесного патріарха Філарета виключили з лав Синоду Православної Церкви України. Формальна підстава – тривала відсутність старійшини на засіданнях.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ.

Синод констатував, що почесний патріарх пропустив і звітне засідання. А відтак – "враховуючи відсутність на шести засіданнях Священного синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного синоду, попри письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного патріарха Філарета як члена Священного синоду".

Водночас керівний орган Церкви постановив зберегти за 91-річним владикою почесний статус.

"Розглянувши теперішню діяльність Почесного патріарха Філарета та беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською Православною Церквою, Священний синод вкотре констатував, що Почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією", – йдеться у повідомленні пресової служби київської митрополії.

Синод констатував, що Філарету як архієрею на спокої канонічно заборонено звершувати будь-які хіротонії. "Клірики, іменовані ним у позастатутний спосіб єпископами, не є такими, зроблене для них і зроблене ними – усе нікчемне", – наголосив керівний орган ПЦУ.

Єпископат Церкви нагадав Філарету про заклик до примирення та припинення самоізоляції.

Нагадаємо, почесний патріарх ПЦУ Філарет відсторонився від автокефальної, визнаної Константинополем Церкви, відстоюючи позицію, що Київський патріархат усе ще продовжує своє існування. У листопаді релігійна організація "Київська патріархія Української православної Церкви Київського патріархату" програла судову суперечку з офіційними державними службами і відтак вважається ліквідованою.

У грудні Священний синод ПЦУ констатував завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної Церкви Київського патріархату" і відтак вирішив удостоїти Почесного патріарха ПЦУ Філарета належними умовами для життя та діяльності.

"Почесний патріарх Філарет має право для пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36. Почесний патріарх Філарет має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва. Пожиттєве матеріальне утримання Почесного патріарха Філарета і фінансування релігійної організації у формі місії здійснюється за рахунок відрахувань від Володимирського собору міста Києва та добровільних пожертв", – ухвалив синод.

Почесний патріарх Філарет став у відкритий конфлікт із ПЦУ навесні 2019 року. 14 травня він оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а сам Філарет вважає себе чинним патріархом.

ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної Церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ всі парафії та монастирі Київського патріархату.