Репутація «Яд Вашему» опинилася під загрозою після виступу там Путіна.

Керівництву меморіалу доведеться пояснити, що відбувалося за лаштунками Всесвітнього форуму пам'яті жертв Голокосту.

 

 

Дозволивши Володимирові Путіну викладати власні погляди на історію Другої світової війни зі своєї трибуни, ізраїльський національний меморіал Голокосту «Яд Вашем» поставив на кін своє добре ім'я, репутацію і довіру суспільства. Про це, як повідомляє телерадіокомпанія ВВС, пишуть нині ізраїльські газети.

 

І щоб врятувати своє реноме, керівництву «Яд Вашему» доведеться розповісти громадськості всю правду про те, що відбувалося за лаштунками Всесвітнього форуму пам'яті жертв Голокосту. Форум пройшов в Єрусалимі 23 січня під гаслом «Зберігаємо пам'ять про Голокост, боремося з антисемітизмом». На нього приїхало понад 40 світових лідерів. Виступ Путіна був центральним на заході.

 

«Ні для кого не таємниця, що весь форум був спроектований під Володимира Путіна: організатори склали програму таким чином, щоб вона була зручною для російського президента, і він перетворився на центральну фігуру. У репрезентованих на форумі матеріалах було багато фактичних помилок: спотворення кордонів Польщі, плутанина з назвами... Нічого не говорилося про речі, які не вкладаються в російську парадигму. Було подано абсолютно однобоке пострадянський бачення того, що сталося у Другій світовій війні», – пояснив у коментарі ВВС ізраїльський політолог Еміль Шлеймовіч

 

Керівництво меморіалу вже встигло вибачитися за те, що надало таку платформу для виступу Володимирові Путіну. Також воно пообіцяло з'ясувати, чому Всесвітній форум пам'яті жертв Голокосту дозволив російській інтерпретації подій стати домінуючою на церемонії.

 

04.02.2020

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