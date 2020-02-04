Ідею Зеленського зі скороченням ВР підтримали лише "слуги" і "ОПЗЖ".

 

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт внесення змін до Конституції, внесений Президентом (№1017), яким пропонується скоротити кількість народних депутатів до 300 осіб. Проєкт також передбачає запровадження пропорційної системи виборів до парламенту.

 

 

При голосуванні за основу проєкт підтримало лише 236 народних депутатів – при тім, що на наступній черговій сесії проєкт мусить отримати схвалення конституційної більшості. Законодавчу пропозицію Зеленського підтримали 197 народних депутатів фракції "Слуга народу", 35 – від "Опозиційної платформи – За життя", а також четверо позафракційних.

 

У своєму законопроєкті Президент Володимир Зеленський пропонує в ст.76 Конституції України закріпити положення про кількісний склад Верховної Ради в 300 народних депутатів (відповідно до чинної редакції Конституції їх 450), яких обирають на п'ять років (ця норма не змінюється).

 

В Основному законі пропонується прописати, що "народним депутатом України може бути громадянин України ("може бути обраний громадянин України" – в поточній редакції), який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше ніж останніх п'ять років і володіє державною мовою ("і проживає в Україні протягом останніх п'яти років" – в нинішній редакції Конституції)", переказує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

У законопроєкті наголошується, що "не може бути народним депутатом України (зараз – "обраним до Верховної Ради України") громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо цю судимість не погашено і не знято в установленому законом порядку".

 

У ст.77 Конституції також пропонується закріпити, що Верховну Раду обирають за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

 

Перехідні положення законопроєкту передбачають, що Верховна Рада, обрана до набуття чинності цим законом, продовжує виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів України.

 

04.02.2020

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