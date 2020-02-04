Тайські лікарі рапортують про виліковування вуханьської пневмонії.

З 19 зареєстрованих в Таїланді випадків зараження новим коронавірусом вже вилікували вісім пацієнтів. Суть лікування полягає у комбінуванні протигрипозних антивірусних препаратів (відомий у нас "Таміфлю") з ліками для терапії ВІЛ-інфекцій. За словами медиків, поліпшення стану навіть у важких хворих настає протягом 48 годин – вилікувано, зокрема, 70-річну китаянку з Вуханя, аналізи якої десять днів поспіль показували наявність в організмі вірусу, причому стан її був доволі важким.

Ідею такого лікування вже висловлювали в медичній літературі, але були застереження стосовно алергічних реакцій. За повідомленням медиків лікарні в Бангкоку, де успішно застосували таку терапію, побічні негативні наслідки незначні і їх можна контролювати.

Тайська терапія вуханьської пневмонії побудована на загальноприйнятій при таких захворюваннях практиці застосування кількох противірусних препаратів: озельтамівіру ("Таміфлю"), розробленого для лікування грипу, та лопінавіру і ритонавіру (LPV/r) з групи інгібіторів протеази, механізм дії яких полягає у блокуванні ферменту, який необхідний для розщеплення поліпротеїнових попередників вірусу на окремі білки, що входять до його складу, порушуючи утворення білків вірусного капсиду (зовнішньої оболонки вірусу). Озельтамівір же належить до групи інгібіторів нейрамінідаз, які руйнують клітинні рецептори, блокуючи реплікацію вірусів грипу.

Шукаючи оптимальну комбінацію цих препаратів, тайські лікарі збільшили дозу одного з них і отримали обнадійливі результати. За словами керівника департаменту медичного обслуговування Таїланду, Міністерство охорони здоров'я проаналізує ці дані, але поки що так лікувати будуть тільки найважчих пацієнтів.

Таїланд має найдовшу, поза Китаєм, історію боротьби з новим вірусом. 13 січня тут було зареєстровано першого за межами Китаю інфікованого вірусом 2019-nCoV, а на нині тут зосереджено 10% всіх зареєстрованих хворих поза межами Китаю.

А Китаї станом на нинішній ранок було зафіксовано 20440 хворих на вуханьську пневмонію (з них 66% у провінції Хубей) та 425 смерті внаслідок цього (з них 82% у провінції Хубей). Поза Китаєм зафіксовано 189 випадків захворювання, з них два смертельних (Філіппіни та Гонконг). Найбільше хворих поза Китаєм зафіксовано в Японії (20), згаданому Таїланді (19), Сінгапурі (18) та Кореї (16).

В цілому темпи приросту зафіксованих випадків захворювань поза Хубеєм в Китаї вже тиждень не збільшуються, перебуваючи в межах шести-восьми сотень за добу, в Хубеї ж вони далі зростають в абсолютних показниках, але зменшуються у відносних (від 90% добового приросту минулого вівторка до 21% за вчора).

Поза Китаєм перший пік розповсюдження (20–30 нових випадків за добу) припав на кінець січня, вчора було зафіксовано 3 випадки, позавчора – 2 (усі – в прикордонних з Китаєм країнах Азії).

У Хубеї на кожні 39 випадків захворювання припадає один смертельний, в Китаї поза Хубеєм – на кожні 90 випадків, поза Китаєм – на кожні 95. Ці цифри підтверджують припущення про більші масштаби епідемії в Хубеї, ніж це офіційно фіксують – але вони ж вказують, що не на три порядки, а в три рази.



Для інфікованих коронавірусом за десять днів сім тисяч працівників побудували з блоків тимчасовий шпиталь на тисячу ліжок у передмісті Вуханя, центру провінції Хубей, де число хворих сягнуло 13,5 тисяч і збільшується на дві тисячі щодоби. Лікуванням займеться півтори медичних працівників Китайської народно-визвольної армії. У найближчі дні буде добудовано другу лікарню на 1600 місць. Після закінчення боротьби з епідемією будівлі зруйнують.