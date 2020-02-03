Побили і спалили машину: львівську підприємицю тероризують через судовий позов.

 

Львівській підприємиці Ірині Сімак ввечері у п'ятницю підпалили автомобіль. Інцидент трапився через кілька тижнів після того, як Ірина зазнала нападу з боку двох невідомих чоловіків і отримала від них погрози.

 

Про підпал пані Сімак повідомила на своїй сторінці у Facebook.

 

Сліди підпалу

 

З її слів, інцидент трапився у п'ятницю ввечері. Сама жінка не постраждала.

 

"31 січня о 18.05 год., коли я вийшла з офісу і відкрила авто, під моїм сидінням спалахнув вогонь. На записах відеокамер добре видно, як підкинули каністру", – повідомила підприємиця.

 

"Це реальна загроза моєму життю і здоров'ю. Що б я не зробила, в мене немає жодних гарантій", – зазначила вона.

 

Це вже другий акт насильства проти Ірина Сімак за січень. Кілька тижнів тому жінка писала у Facebook, що двоє невідомих скоїло на неї напад.

 

"...Чекали, поки запаркуюся навроти під'їзду і розблокую вхідні замки, щоб ввірватися в машину. Тримали за шию і били кулаками по голові, в грудну клітку, під ребра, по печінці", – скаржилася жінка.

 

Сліди побиття

 

З її слів, нападники розмовляли російською мовою і вимагали від неї прийти до суду і "отказатся от всєго".

 

З огляду на те, що Ірина Сімак наразі бере участь лише в одному судовому процесі – позов стосується майна, набутого під час колишнього шлюбу, – вона певна, що до нападу причетний експартнер.

 

03.02.2020

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