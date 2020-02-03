Зеленський: Іран одразу знав, що український літак збито ракетою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран запевне знав про збиття українського пасажирського літака ракетою відразу після трагедії.

Про це Зеленський сказав у коментарі ТСН.ua.

Доказом, котрий про це свідчить, є запис перемовин між диспетчерами аеропорту Тегерана та другого пілота літака однієї з іранських компаній, котрий бачив ракету від моменту пуску і аж того, як вона влучила в український літак.

Борт "Міжнародних авіаліній України" злетів о 06:20 8 січня. В той самий час сідав іранський борт компанії "Асеман Ейрлайнз", рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Приблизно за три хвилини пілот-іранець побачив ракету:

Диспетчер: Доброго ранку, "Українські міжнародні авіалінії" 752 (не чітко), визначено, ваша висота вильоту 260, рухайтесь на 6000 футів, повернути праворуч. Диспетчер: Після 6000 футів напрямок на Парок. Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768. Диспетчер: Доброго ранку, 3768. Диспетчер: "Асеман" 3768 (не чітко), визначити 3343 ліворуч, рівень 110. Пілот EP3768: Борт 3768, на зв’язку. Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768. Пілот EP3768: Ні, сер? Пілот EP3768: Зона 320, для прольоту активна? Диспетчер: GPS (нерозбірливо). Пілот EP3768: За маршрутом спалахи, як від ракети. Щось таке там має бути? Диспетчер: Зона 320? На відстані скількох миль? Де? Пілот EP3768: Точно не можу сказати. Але, я думаю, це біля (аеродрому) Паям, (місто) Карадж. Диспетчер: Скільки миль? Де? Пілот EP3768: Я зараз бачу світло, як вона летить звідти. Диспетчер: Нічого про це нас не інформували. Диспетчер: Як виглядає? На що схоже це світло? Пілот EP3768: Це точно світло від ракети. Диспетчер: Вона ж не в бік міста (Тегеран) летить, ні? Пілот EP3768: Можливо… А, ні, ні, збоку міста злетіла. Диспетчер: Нас нічого не повідомили, але продовжуйте спостерігати. Пілот EP3768: Добре. Стаю на курс посадки. Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом. Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом! Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, як чутно?! (запит повторюється кілька разів з 02:27 до 04:25, без відповіді) Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (не чітко), курс на посадку. Диспетчер: "Асеман" 3768, все, більше ви нічого там вгорі не бачите? Пілот EP3768: Пане інженере, ми бачили вибух, великий спалах від вибуху, не розуміємо, що це. Диспетчер: Ми точно не знаємо… Пілот EP3768: На нашому курсі все нормально? Диспетчер: Так, я не думаю, що для вас будуть якісь проблеми. Пілот EP3768: Дай Боже!

У розмові з журналістами Володимир Зеленський заявив, що Іран запропонував виплатити сім'ям загиблим по $80 тис.

"Вони запропонували одразу 80 тисяч доларів кожній сім’ї кожного загиблого, але ми на це не погодились. Мені здається, що це замало. Коли дружина загиблого каже, що чоловік був єдиний годувальник, а в неї роботи немає і дитині треба до інституту поступати – 80 тисяч доларів це зовсім замало. Хоча, звичайно, не вимірюється людське життя жодними грошима, але ми будемо тиснути, щоб виплати були більшими", – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна подаватиме до міжнародного суду.

"У будь-якому разі буде міжнародний суд, у будь-якому разі буде компенсація, частина компенсації. Від нашої держави ми, що могли, одразу дали кожній родині, видали по 200 тисяч гривень. Друга частина компенсації – від "МАУ" через страхові компанії. Там складна ситуація, страховим компаніям нелегко зараз з іранською стороною працювати, оскільки Іран під санкціями. Вихід вже знайшли, вже для однієї родини підготовлені документи. Всі ці документи збираються вручну, за деякий час все буде виплачено", – поінофрмував Президент.