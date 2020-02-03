Зеленський: Іран одразу знав, що український літак збито ракетою.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран запевне знав про збиття українського пасажирського літака ракетою відразу після трагедії.

 

Про це Зеленський сказав у коментарі ТСН.ua.

 

 

Доказом, котрий про це свідчить, є запис перемовин між диспетчерами аеропорту Тегерана та другого пілота літака однієї з іранських компаній, котрий бачив ракету від моменту пуску і аж того, як вона влучила в український літак.

 

Борт "Міжнародних авіаліній України" злетів о 06:20 8 січня. В той самий час сідав іранський борт компанії "Асеман Ейрлайнз", рейс Шираз-Тегеран, номер 3768. Приблизно за три хвилини пілот-іранець побачив ракету:

 

Диспетчер: Доброго ранку, "Українські міжнародні авіалінії" 752 (не чітко), визначено, ваша висота вильоту 260, рухайтесь на 6000 футів, повернути праворуч.

Диспетчер: Після 6000 футів напрямок на Парок.

Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Диспетчер: Доброго ранку, 3768.

Диспетчер: "Асеман" 3768 (не чітко), визначити 3343 ліворуч, рівень 110.

Пілот EP3768: Борт 3768, на зв’язку.

Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Пілот EP3768: Ні, сер?

Пілот EP3768: Зона 320, для прольоту активна?

Диспетчер: GPS (нерозбірливо).

Пілот EP3768: За маршрутом спалахи, як від ракети. Щось таке там має бути?

Диспетчер: Зона 320? На відстані скількох миль? Де?

Пілот EP3768: Точно не можу сказати. Але, я думаю, це біля (аеродрому) Паям, (місто) Карадж.

Диспетчер: Скільки миль? Де?

Пілот EP3768: Я зараз бачу світло, як вона летить звідти.

Диспетчер: Нічого про це нас не інформували.

Диспетчер: Як виглядає? На що схоже це світло?

Пілот EP3768: Це точно світло від ракети.

Диспетчер: Вона ж не в бік міста (Тегеран) летить, ні?

Пілот EP3768: Можливо… А, ні, ні, збоку міста злетіла.

Диспетчер: Нас нічого не повідомили, але продовжуйте спостерігати.

Пілот EP3768: Добре. Стаю на курс посадки.

Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом.

Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, прийом!

Диспетчер: "Українські міжнародні авіалінії" 752, як чутно?!

(запит повторюється кілька разів з 02:27 до 04:25, без відповіді)

Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000  (не чітко), курс на посадку.

Диспетчер: "Асеман" 3768, все, більше ви нічого там вгорі не бачите?

Пілот EP3768: Пане інженере, ми бачили вибух, великий спалах від вибуху, не розуміємо, що це.

Диспетчер: Ми точно не знаємо…

Пілот EP3768: На нашому курсі все нормально?

Диспетчер: Так, я не думаю, що для вас будуть якісь проблеми.

Пілот EP3768: Дай Боже!

 

У розмові з журналістами Володимир Зеленський заявив, що Іран запропонував виплатити сім'ям загиблим по $80 тис.

 

"Вони запропонували одразу 80 тисяч доларів кожній сім’ї кожного загиблого, але ми на це не погодились. Мені здається, що це замало. Коли дружина загиблого каже, що чоловік був єдиний годувальник, а в неї роботи немає і дитині треба до інституту поступати – 80 тисяч доларів це зовсім замало. Хоча, звичайно, не вимірюється людське життя жодними грошима, але ми будемо тиснути, щоб виплати були більшими", – сказав Зеленський.

 

Президент додав, що Україна подаватиме до міжнародного суду.

 

"У будь-якому разі буде міжнародний суд, у будь-якому разі буде компенсація, частина компенсації. Від нашої держави ми, що могли, одразу дали кожній родині, видали по 200 тисяч гривень. Друга частина компенсації – від "МАУ" через страхові компанії. Там складна ситуація, страховим компаніям нелегко зараз з іранською стороною працювати, оскільки Іран під санкціями. Вихід вже знайшли, вже для однієї родини підготовлені документи. Всі ці документи збираються вручну, за деякий час все буде виплачено", – поінофрмував Президент.

 

03.02.2020

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